Česká Marilyn chce zhubnout patnáct kilogramů, na pomoc si vzala trenéra

„Neodešly mi svaly, máme na čem stavět,“ radovala se z výsledků měření poté, co se svěřila do rukou kouče Vojty Urbana a Muže roku 2019. Herečka se chce především zbavit nadbytečné vody v těle a tuku, ale zároveň musí zohlednit zdravotní i aktuální stav. „Ještě kojím, takže s jídlem musím opatrně, abych neměla hlad. Problém je taky štítná žláza, s její sníženou funkcí již léta bojuji,“ svěřila se herečka, která je připravená svého kouče ve všem poslechnout.

„Jsem velmi disciplinovaná a jestli Vojta řekne, že mám jíst jenom housenky babočky admirála, tak já je klidně budu jíst ve velkém, pokud to je zdravé. Já Vojtovi věřím,“ směje se herečka a kouč dodává, že úpravou jídelníčku je třeba začít. „Budeme pracovat i se spánkem, uvidíme, co nám malá dovolí, přidáme pohyb, i když už teď Miluška hodně chodí s kočárkem, což je super. Pak se zaměříme na zpevnění břicha a přidáme cviky na koleno, abychom ho zpevnili a mohli přidat i další cvičení. Sám jsem zvědavý, co nám naše strategie přinese,“ svěřil se Vojta Urban, který stanovil jasný cíl: zdravé tělo. „To ostatní se dostaví samo,“ řekl s tím, že první markantní výsledky očekává už za čtyři až šest týdnů.

Miluše Bittnerová si nejvíc ze všeho přeje být zdravá, v kondici a ráda by nosila oblečení, které ještě ze šatníku nevyhodila, ale teď je jí těsné. Přiznala, že by chtěla shodit 10 až 15 kilogramů.

„Instagram i Facebook je pro ženu velký bič, aby vypadala dobře, ale s přibývajícím věkem si řekneš, že tuhle hru hrát nechceš. Dejme tomu od pětatřicítky to přestaneš řešit a je to úlevné. A jestli někdo řekne: ta má vrásky, nebo velkou p**el? No a co?“

Kvůli špatné funkci štítné žlázy se Miluška v jídle podle svých slov vždycky držela zpátky. „Zpomaluje metabolismus a musím užívat hormony, takže kdybych se nehlídala v jídle, už bych měla tak 130 kilo. Sladké si dám jednou za měsíc třeba kousek čokoládky. Takt jsem na sebe velký ras, ale teď jsme s trenérem došli k závěru, že možná jím i méně, než bych měla.“

I když herečka bojuje s kilogramy, ctitelů má pořád dost. „Od dob mobilů s foťáky mi neustále chodí i fotky přirození, až jsme přemýšleli, že bychom udělali ornitologickou“ výstavku,“ směje se a dodává, že raději by dostávala samozřejmě růže nebo diamanty, které koneckonců milovala i slavná Marilyn Monroe.