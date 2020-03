Děti mě neznají z televize, ale z YouTubu, říká Michal Nesvadba

Vaší doménou jsou krátké skeče. Jak vás napadlo pustit se do muzikálu?

Ten nápad přišel asi před pěti lety. A máte pravdu, je to pro mě úplně nová zkušenost, a to nejen autorská, ale hlavně producentská. Tentokrát budou malé i velké diváky bavit špičkoví tanečníci a excelentní freestyle koloběžkáři, bajkeři i jezdci na inline bruslích. Téma se sice zrodilo v mé hlavě, ale našel jsem skvělé spolupracovníky. Zkušeného Lumíra Olšovského, který se ujal režie, a Ondřeje Gregora Brzobohatého coby hudebního skladatele.