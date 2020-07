Mějte šmrnc i po čtyřicítce. Módní inspirace pro zralé ženy

Amanda Holdenová je ve svých 49 letech módní ikonou pro ženy po celém světě. A to zcela právem. Její styl odívání je bez jediné chybičky.

Cukrkandl

Sladké odstíny mají tu pověst, že jsou symbolem nevinných holčiček či vyumělkovaných dám, co chtějí vypadat jako Barbie. Svým způsobem je to pravda, nicméně ani roztomilých barviček není třeba se vzdát. Byla by škoda chodit ve slunečných letních dnech zahalená do pochmurného hávu černé.

Jestli máte ráda růžovou a přesto se jí kvůli věku vyhýbáte, děláte chybu. Jemný pastelový tón je nesmírně lichotivý. Především na šatech, halenkách či sukních. Zvláště působivě vypadá v kombinaci se saténem. Bez obav do svého šatníku zahrňte také ostatní „pastelky”. Světle modrá, mentolová či žlutá vám budou slušet, věřte nám.