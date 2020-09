I obyčejné šaty mohou podle psycholožky odhalit, jací jsme doopravdy

9:00

Podle kabátu se svět měří, lháři ve fraku každý věří. Písnička Voskovce a Wericha jako by předvídala budoucnost oblékání a stav společnosti. Ale jak je to s námi samotnými? Nakolik ovlivní sukně vnímání sebe sama? A změní se naše osobnost podle toho, co si oblečeme?