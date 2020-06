Šortky pro ženy různých tvarů bez ohledu na věk. Jaké sednou vám?

Exotický šmrnc

Bermudy, už na první pohled je zřejmé, že jde o model vycházející z pánského šatníku. Šortky mají dlouholetou tradici, ovšem v dnešní době patří k velmi oblíbeným unisexovým kouskům. Paradoxem je, že v našich končinách je častěji nosí spíše dámy. A to nejen ty preferující konzervativní styl odívání, ale k vidění jsou také na mladých slečnách, co jsou rády in.

Bermudy vzešly z formální námořnické uniformy královského námořnictva, kdy je stateční muži nosí, když se ocitnou v tropické oblasti. Charakterizují je delší nohavice, délka těsně nad či pod kolena, splývavé leč příjemné tkaniny a mírně rozšiřující střih.

I když bermudy nejsou zrovna sexy žhavým kouskem, jde o oblečení komfortní, při správné kombinaci slušivé. Mohou si je dovolit dámy útlé, ale také ty, které spadají do sekce plnoštíhlé. Pokud chcete vytvořit ležérně elegantní styl, okořeněný lehkou dávkou výstřednosti, zkombinujte jej se sáčkem v oversized provedení a svůdnými lodičkami na vysokém podpatku.