I ženy a dívky plnějších tvarů mohou být šik. Nejlepší šaty pro boubelky

Existuje nespočet rad, jak s postavou označovanou jako „krev a mlíko” pracovat. Jestli máte velikost větší než 38, měla byste se vyvarovat hned několika kousků oblečení.

Za prvé to jsou oděvy s výraznými a velkými motivy. Ptáte se, proč? Odpověď je jednoduchá. Poutají pozornost. Oči tak spočinou na místech, na která nechcete zbytečně upozorňovat, jako větší bříško či zadeček. Nicméně při vhodném výběr šatů, které potlačí nedostatky a zdůrazní přednosti, si nápaditý motiv můžete dopřát.

Nedoporučuje se ani nosit mini délky. V tomto případě se zažitými stylingovými pravidly souhlasíme. Pokud máte nějaké ty kilogramy navíc, vyřaďte ze šatníku ultra krátké sukně, šortky a šaty. Nahraďte je lichotivější variantou v podobě modelů s označením midi. Jedná se o kousky končící pod koleny, nejčastěji v polovině lýtek, které jsou vysoce slušivé. Jestli chcete odhalit více kůže, pak neprohloupíte ani délkou těsně nad kolena. Ta je ideální hlavně pro postavy malého vzrůstu.



Ashley Ann Grahamová je světově známou plus size modelkou. A jak vidíte, i „odvážné“ šaty jí sluší. Ví totiž, jak je nosit.

Stop fádnosti

Černá barva je sice klasikou, která opticky kilogramy ubírá, nicméně by byla škoda s jarním a letním obdobím zavrhnout veselé kousky plné hravých odstínů. Místo nápadných sytých neonek zvolte spíše něžné pastelky. Lichotit vám bude například světle růžová, žlutá či modrá.



Líbí se vám potisky květin, jenže se bojíte, co by to udělalo s vaší již tak korpulentní postavou? Když zvolíte šaty s drobným potiskem květů na tmavším základu, rozhodně nic nezkazíte. Dovolit si můžete také puntíky, oblíbené animální vzory, ač jsou už tak trochu pasé. Jen pamatujte, že méně je vždy více.

Trefa do černého

Plnějším figurám lichotí splývavé materiály. Vzdušné nabírané šatičky sice působí roztomile, ale přidávají opticky do šířky. V kombinaci se sytými barvami a extravagantním potiskem vlastnímu vzhledu spíše uškodíte. Nejlepší volbou bude proto pouzdrový střih. Ten je univerzální a padne všem křivkám. Vedle nešlápnete ani se zavinovací či propínací variantou.

Důležitým detailem je vytvarování střední části postavy. Formovat pas by mělo být pro plnoštíhlé aflou a omegou odívání. Hlavně tehdy, kdy není na první pohled viditelný. Šaty tak vybírejte projmuté, případně je doplňte o nápaditý opasek. Nemusíte se obávat ani těch s masivní a zdobenou sponou.

Podpořit pas můžete i pomocí trendy svršku dosahujícího těsně nad boky, čímž ale dáte vyniknout zadečku. Vždy byste však měla docílit siluety přesýpacích hodin. Získáte tak potřebnou souměrnost mezi dolní a horní polovinou těla.