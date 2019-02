Šárka Strachová: Měla jsem výsledky i velké bolesti. Fyzické i psychické

Možná by leckoho napadlo, proč slalomářka nezůstala u sportu, ve kterém byla tak úspěšná. Ne každý vynikající závodník může být dobrým trenérem, ale to nebyl hlavní důvod. Šárka Strachová si hlavně nedokázala představit, že to, co prožívala nějakých deset, patnáct let jako závodnice, bude v jiné roli prožívat znovu.

„Už jsem chtěla z profesionálního sportu pryč,“ svěřuje se sympatická brunetka. „Tohle povolání je navíc náročné na čas, na fyzičku, jen velmi těžko se dá skloubit s rodinou.“

Když předloni oznamovala konec závodní kariéry, už měla jasno, co bude dělat. Žádné prázdno se nekonalo, hned druhý den šla do práce. Kliniku celostní terapie s manželem otevřeli, ještě když závodila, protože chtěla předat dál všechny znalosti o těle, které sama během své sportovní kariéry posbírala.

„Vyzkoušela jsem fyzioterapii, psychoterapii, biorezonanci nebo tradiční čínskou medicínu a přišla jsem na to, že právě v komplexní péči, tedy starat se rovným dílem o tělo i duši, je kouzlo.“



Díky tomu, že klinika funguje už několik let, dokáže její spolumajitelka říci, jaké zdravotní neduhy dnes lidi nejvíc trápí. Žádné překvapení se samozřejmě nekoná. Jsou to bolesti páteře kvůli sedavému zaměstnání a nedostatku pohybu.

„Od toho se pak odvíjejí bolesti krční páteře, hlavy, vyhřezlé plotýnky, zablokovaná žebra, zápěstí, karpální tunel od práce s počítačovou myší, chronická únava, alergie, kožní ekzémy,“ vypočítává Šárka Strachová a dodává, že kromě napravování těchto neduhů se také věnuje dětem, které se chystají dělat sport vrcholově.

Uspět můžete i bez přetěžování

Šárka Strachová (33) Rodným jménem Záhrobská, spolumajitelka kliniky, naše nejlepší alpská lyžařka.

Mistryně světa ve slalomu z roku 2007. Z mistrovství světa má dohromady čtyři medaile.

Bronzová medailistka ze zimních olympijských her ve Vancouveru (2010).

Několikanásobná vítězka ankety Královna bílé stopy.

Zakladatelka Kliniky celostní terapie Vo2max v Praze.

Do roku 2009 ji trénoval otec Petr Záhrobský, s nímž se nakonec rozešla.

V dubnu 2012 ji postihl kolaps organismu, následně se podrobila operaci nezhoubného nádoru na mozku. Za rok už ovšem znovu stála na lyžích.

V roce 2013 se provdala za Antonína Stracha, loni se jim narodila dcera Ema.

V roce 2015 měl premiéru film Dvě minuty mého života o jejím sportovním i soukromém životě.

„Když to úplně zjednoduším, tak u zdravých miminek se postupně vyvíjejí a zapojují všechny svalové řetězce tak, jak mají. Postupem času se ale často špatným zatěžováním ’zdravé’ spoje přerušují. Proto posilujeme hluboký stabilizační systém a menší svaly, na základě kterých pak můžou správně pracovat ty velké, pracujeme s dechem, aby správně fungovala bránice. Kompenzujeme jednostranné zatěžování z tréninku. Díky tomu nejsou malí sportovci přetěžováni a vyhnou se tak zranění.“

Šárka Strachová má s dlouhodobým přetížením organismu svoje zkušenosti. Přesto věří, že skutečně není nezbytné, aby byl sportovec mentálně a fyzicky zničený, jako se to stalo jí už brzy poté, co oslavila dvacítku.

„Měla jsem výsledky. Ale také velké bolesti. Fyzické i psychické,“ vzpomíná na dobu, kdy ji lyžování opravdu bolelo.

