Stesk? Ulevilo se mi. Strachová o konci kariéry, rozchodu s otcem i nádoru

Ani metabolický rozvrat organismu a nezhoubný nádor na hypofýze v roce 2012 ji však od vrcholového sportu neodradily. Se sportovní kariérou se rozloučila až před třemi lety, po návratu na vrchol. Rovnýma nohama pak vstoupila do vedení vlastní Kliniky celostní terapie a sportu a rok nato se jí narodila dcera.

Přišla ohromná úleva a pocit svobody. Všechna ta martyria v tisku nebo u soudu za tu svobodu stála. I kdybych už nikdy žádnou medaili nevyhrála. Šárka Strachová o rozchodu s otcem

Je váš nový život takový, jak jste si ho představovala?

Ano, rámcově splňuje moje očekávání, samozřejmě je ale plný různých novinek a dobrodružství, mimo jiné spojených s mateřstvím. Bez těchto dobrodružství a nových výzev by ovšem byl život tak trochu nuda... Mě ke konci kariéry nedonutily okolnosti jako vážné zranění, nebo že by se mi přestalo dařit. Bylo to silné rozhodnutí, které vyšlo zevnitř mě, a já jsem věděla, že je správné. Tím pádem se nedostavila ani žádná lítost, jak se mě hodně lidí ptá. Nestýská se mi vůbec, naopak se mi ohromně ulevilo, že jsem tuhle kapitolu života uzavřela.