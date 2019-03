Ženě kvůli hustému obočí lidé hrozí smrtí, vytrhat si ho nenechá

„Chodí mi tolik nenávistných zpráv a lidé mé fotky tak často komentují negativně, že nemám vůbec šanci všechno ani přečíst. A ačkoli chci být nad věcí a nezaobírat se tím, tak je nechtěně přečtu, když se chci proklikat k těm pozitivním a milým,“ svěřila se Sophia v rozhovoru s Piersem Morganem.

Na sociální síti jí sleduje téměř tři sta tisíc lidí a denně jí přijdou desetitisíce zpráv a většina z nich obsahuje nadávky na její osobu.

nerozumí tomu, že jsou lidé plni nenávisti a nedokážou se smířit s tím, že si někdo přeje být odlišný.

Sophia si nechtěně obarvila své husté světlé obočí tmavou barvou v roce 2014. Od té doby obočí dobarvuje pravidelně, nevytrhává ho a tmavé ho chce mít i nadále.

„Je to součást mě. Díky mé jedinečnosti chodí i spousta zajímavých pracovních nabídek,“ svěřila se blondýnka, která již fotila například pro časopis Vogue.

Sophia se svým partnerem

Velkou oporou je Sophii její partner Zac, kterému se obočí líbí. V minulosti prý měl podobné a dodnes lituje toho, že si ho nechal odstranit, jen kvůli hloupým poznámkám lidí.

„Byla bych ráda, kdyby lidé akceptovali rozhodnutí druhých. Každý máme právo na svůj osobitý vzhled. Já jsem vždy byla hodně excentrická osoba a ráda se výstředně oblékala. Jsem zvyklá na to, že se na mě lidé dívají,“ doplnila s tím, že na základní škole zažívala i šikanu. A to kvůli tomu, že pocházela z Kypru a neuměla pořádně anglicky. Do Anglie se totiž přestěhovala se svými rodiči a chvíli jí trvalo, než se plně adaptovala.

„Internet dává dnes lidem sílu, mají pocit, že si k lidem mohou cokoli dovolit. Skrývají se za falešnou identitou a vybíjí si na ostatních lidech vztek,“ dodala.