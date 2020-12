Nechala si narůst knír a mohutné obočí, na ulici bývá terčem posměchu

Žena vyrůstala na malém městě, kde bylo zvykem dobře vypadat a moc nevyčuhovat z davu. Na názory se nikdo nikoho neptal a vše bylo bráno jako samozřejmost. Stejně jako vzhled. Žádná žena z města si nedovolila vyjít ven neupravená.

To však Eldině začalo vadit. Všímala si stále častěji, jak je kladen důraz na vzhled žen, zatímco muži neřešili, zda jsou zarostlí. V březnu tohoto roku se tak ze dne na den přestala holit. Neholí si chloupky nikde na těle ani v obličeji. A právě tam má ochlupení nad rtem nejhustější stejně jako obočí.

„Všimla jsem si, jak už dívky okolo třinácti let panikaří kvůli svému vzhledu. Mají pocit, že musí vypadat stejně dokonale jako ženy v televizi a magazínech. Mají nesmyslný ideál krásy, který je ale pouze frustruje. Ani já jsem nešla dříve do fitka, aniž bych si oholila nohy. Na párty jsem šla pouze nalíčená a dokonale upravená a byla jsem nervózní,“ sdělila žena pro server Tyla.com.



Nyní se sama cítí lépe. Okolí ale její vzhled moc dobře nepřijalo. Muži na ni zírají a pokřikují nadávky a ženám se také nelíbí, že není upravená. Najdou se i tací, kteří ji podporují, ale je jich menšina.

„Dostává se mi velké pozornosti. Zpočátku mi to nebylo příjemné, ale faktem je, že se alespoň toto téma začalo víc rozebírat. Vadí mi ten propastný rozdíl mezi muži a ženami. My musíme být dokonalé, ale u nich se nic takového nevyžaduje. Všichni bychom se v životě měli soustředit na mnohem důležitější věci, než je vzhled. Je to povrchní a frustrující,“ dodala.