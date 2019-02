Žena z Indonésie váží 220 kilogramů a z domu ji muselo stěhovat 20 lidí

Celé dny trávila pouze vleže na břiše. Jakýkoliv minimální pohyb mohutného těla jí působil velké potíže. Morbidní obezita jí dokonce nedovolovala se ani posadit, natož si stoupnout a byla zcela odkázaná na pomoc dcery Herliny. Ta ji krmila, koupala a pomáhala i s hygienou. Přitom ještě před sedmi byla tato 37letá žena z indonéského ostrova Kalimantan štíhlá jako proutek a vážila pouhých 44 kilogramů.



Dnes je Titi WAti nejtlustší ženou v Indonésii. Svůj prudký váhový skok přičítá místní nezdravé specialitě jménem gorengan, což je smažená pochoutka z tofu, tempehu, banánů, sladkých brambor nebo zeleniny. Daná ingredience se obalí v těstíčku a dá do fritézy.



„Pokaždé, když se vzbudím, mám křeče v nohou a bolí mě celé tělo. Doufám, že mi úřady pomohou, abych zhubla,“ svěřila se Titi před časem médiím.



A dodala, že se v průběhu několika let marně snažila shodit přebytečná kila. Jedinou účinnou metodou byl speciální bylinkový nápoj, který byl však drahý a rodina si ho nemohla dovolit kupovat pravidelně. Nízký příjem jejího manžela Ediho byl také důvodem, proč žena žádala o pomoc indonéské úřady. Na poplatky spojené se zdravotním péčí nemá peníze.



Nakonec se indonéským úřadům ženy zželelo a rozhodly se postarat o to, aby podstoupila nezbytná vyšetření. Už samotný transport morbidně obézní ženy do místní nemocnice byl náročnou operací, které přihlíželo celé okolí. Nejdříve muselo být vybouráno okno, aby ženu mohli hasiči na speciálních dřevěných nosítkách vynést z domu. Poté ji naložili do nákladového prostoru dodávky a odvezli do nemocnice. Celkem s jejím transportem pomáhalo přes 20 mužů.

Lékařský tým provedl rentgenová i ultrazvuková vyšetření včetně spirometrického testu a zjistil, že Titi neváží 355 kilogramů, jak původně tvrdila, ale „pouhých“ 220. Lékaři doporučili ženě chirurgické zmenšení žaludku a ona s tím souhlasí.