S úzkostnou poruchou mi pomohla změna životosprávy, říká moderátorka

Nervozitu a pocity strachu zažívala Susannah už v dětství. Tehdy nevěděla, o co jde a nikomu neříkala, jak se cítí. Měla pocit, že selhává a neměl by to nikdo vědět. Strach ji pak provázel celým životem. V noci se budila s obavami a děsila se toho, co ji další den přinese.

Později se dostavily i panické ataky. Stupňovat se začaly v době, kdy měla moderátorka doma dvě malé děti a bylo toho na ni moc.

Sesypala se, skončila u terapeuta a pravidelně docházela na sezení, která neměla žádný efekt. Stále však odmítala medikamenty.

V době menopauzy se rozhodla, že se pokusí najít alternativní cestu a narazila na nutriční specialistku, která se zabývá jedinci, jenž trpí úzkostnou poruchou.

„Hned mi řekla, že je všechno špatně. Mému tělu chyběly živiny. Byla jsem závislá na kávě a na cukru a to moje tělo naprosto devastovalo a zhoršovalo můj psychický stav,“ svěřila se moderátorka pro server Daily Mail.

Během menopauzy ženské tělo prochází velkými změnami a je potřeba tomu přizpůsobit stravu i pohyb. Susannah pravidelně cvičila jógu, ale doporučili jí, aby si vybrala jiný druh pohybu.

„Začala jsem běhat. Pokaždé se mi vyplavilo tolik endorfinů, že jsem zapomněla na strach a byla jsem šťastná. A to pro mě byla dost podstatná změna. A naučila jsem se dávat si jen malé cíle, ze kterých se nemusím hroutit,“ pokračovala.

Bez cukru

Další velkou změnou bylo vynechání cukru. S tím moderátorka dnes a denně bojuje, protože je velkou milovnicí dortů a sladkostí. A hlavně musela omezit přísun kofeinu. Nyní má povolenu jednu malou kávu denně. Nepije alkohol a nejí zmražená a vakuovaná jídla plná chemie. A také tělu dodává hořčík, který zejména v menopauze ženám chybí a má blahodárné účinky na tělo i mysl.

„Cítím se skvěle. Ta spojitost tu je. S úzkostmi je třeba bojovat. Nenechte to zajít daleko, je tady spousta možností. Nenechte strach řídit váš život,“ svěřila se s tím, že na každého funguje něco jiného. Jisté však je, že změna životosprávy prospěje všem.