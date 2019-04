V Česku sportují jen děti z bohatých rodin, ty z chudých tloustnou

Co můžeme pro kondici svých dětí udělat i bez peněz 1. Jděme jim příkladem. Nesportující rodič, který neudělá krok pěšky, může po dítěti těžko chtít, aby se jelo radostně projet na kole, aby ráno vstávalo na plavecké tréninky nebo „se neulejvalo“ z házené. Už pětileté dítě vnímá, že si vytížená maminka aspoň jednou týdně odskočí rozhýbat na aerobik. A pak slyší, jak o tom doma mluví. Že si vyčistila hlavu a skvěle se protáhla. I procházka se psem, kterou dítě absolvuje s rodiči, ho k aktivnímu pohybu nasměruje stokrát líp než rodičovské fandění olympionikům u televize v leže na gauči. 2. Nevozme je všude autem! Skloubit práci a kroužky, zvlášť když jsou v rodině děti různého věku, je logisticky náročné. Ale zkuste si představit, co by se stalo, kdyby vám najednou auto (či dvě, která máte v rodině) někdo ukradl. Děti by přestaly chodit do školy i do zájmových kroužků? Asi ne. Prostě by se hledalo jiné řešení včetně toho, že si kroužky začnou obíhat samy. „Čas máme na to, na co si ho opravdu chceme udělat,“ říká psycholog Ján Praško. Je to úplně stejný případ, jako když tvrdíme, že nejde přibrzdit pracovní tempo – pak si zlomíme nohu, ležíme v nemocnici a zjistíme, že se svět točí dál i bez nás. 3. Nemluvme o sportu v souvislosti s kariérou. Všechno, kolem čeho se točí peníze, přitahuje pozornost. Tenistka Petra Kvitová vám však řekne, že ji nebo její rodiče nikdy ani nenapadlo, že by se tenisem živila. Prostě ji sport ohromně bavil a k profesionalizaci se přehoupl přirozenou cestou, až když byla starší a lepší.