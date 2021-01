Jaké smartphony budeme letos vyhlížet? Bude to opět smršť novinek

Loňský rok byl i přes pandemii koronaviru hodně nabitý smartphonovými novinkami a letošek očekáváme nejméně stejně tak zajímavý. Už teď je jisté, že se dočkáme novinek s ještě lepším výkonem díky zase o trochu výkonnějším procesorům, zlepší se jistě také fotoaparáty nebo výdrž baterie. Přibude ohebných smartphonů a 5G modelů, naopak ubude nabíječek v balení a nejspíše se dočkáme i prvních telefonů bez jakýchkoliv fyzických konektorů.

Začněme tím, co už víme. V polovině ledna nás čeká premiéra špičkových novinek Samsungu: dočkáme se opět trojice prémiových smartphonů (řada Galaxy S21), o kterých se už teď ví prakticky vše. Mimo jiné by však měly i nahradit řadu Note tím, že některé již budou podporovat dotykové pero, které půjde samostatně dokoupit. Místo řady Note v létě bychom se pak měli dočkat hned několika ohebných modelů: dvou z řady Fold, jednoho nového „véčka“ Flip a možná ještě nějakých dalších překvapení.

Vedle Samsungu nás novinkami, nebo spíše minimálně jednou novinkou v lednu potěší Xiaomi, které již nový top model Mi 11 ukázalo pro čínský trh, do světa se tento první telefon na světě s procesorem Snapdragon 888 teprve chystá. Je možné, že do té doby k němu přibude ještě „Pro“ verze, která dále vylepší schopnosti fotoaparátu a také zvedne cenu.

Samsung S21 5G

V prvním čtvrtletí roku bychom se také měli dočkat modelu P50 od Huaweie, který bude podle všeho prvním smartphonem, jenž se zcela odkloní od neúplného operačního systému Android a nabídne vlastní systém Harmony OS. Mimochodem vzhledem k tomu, že pod Huawei již nebude patřit značka Honor, která se osamostatnila, je na místě začátkem roku vyhlížet i novinky (zejména model V40) tohoto výrobce. Ten naopak opět bude moci Androidu u svých novinek využívat.

První měsíce tohoto roku (mluví se o konci března) nabídnou i nové top modely OnePlusu. Chystaná „devítka“ společně s Pro verzí se už na internetu několikrát objevila na neoficiálních snímcích a vypadá to, že výrobce opět vsadí na čistý design společně s prémiovými funkcemi a hlavně extrémně výkonný hardware.



Na konci února obvykle probíhá veletrh MWC v Barceloně, který byl prozatím ovšem odsunutý na červen (více viz Veletrh MWC v roce 2021 bude. Ale kvůli koronaviru v jiném termínu). V obvyklém únorovém termínu však odhaluje své novinky i Sony, takže letos se pravděpodobně uchýlí k online akci ve vlastní režii. Těšit se můžeme na novou Xperii 1 III, která by vedle nejlepšího procesoru měla nabídnout i rychlejší obnovovací frekvenci displeje.

Svůj špičkový model chystá na začátek tohoto roku i Realme, zatím pod kódovým označením Race. Pravděpodobně bude navazovat na letošní špičkové modely řady X50, což může opět znamenat, že půjde o telefon se špičkovou výbavou a nižší cenou, než na jakou jsme u prémiové třídy zvyklí.

iPhone by měl přijít o všechny fyzické konektory

Pokud bychom chtěli nahlédnout dál do dění v roce 2021, pak už se dostáváme do oblasti hrubších spekulací. Mluví se zejména o novém iPhonu, který tradičně Apple odhaluje až v září. Ten by se totiž měl zbavit všech fyzických konektorů. Bude to vlastně takový jednolitý smartphonový oblázek. Vychází na něj nešťastné pořadové číslo třináct, tak uvidíme, zda nás Apple opravdu překvapí takovou novinkou, či se opět uchýlí spíše k nějaké jistotě.



Vedle toho by se měl rozšířit seznam ohebných mobilů. O těch od Samsungu jsme již mluvili, ovšem svého zástupce by mělo konečně ukázat i LG. Nebude to však ohebný model, jak ho známe teď, ale vysouvací, který bude obrazovku rolovat zevnitř rozkládacího těla.



Xiaomi Mi Mix Alpha

Smartphonový experiment by mělo ukázat i Xiaomi, které podle všeho chystá stylizovat model Mix 4 podobně, jako to už zkusilo u zvláštního modelu Alpha: s displejem přelévajícím se z čelní strany přes boky telefonu až na záda. Firma bude muset ovšem vymyslet nějaký kompromis, neboť přiznala, že model Alpha je moc drahý na výrobu.



Vedle špičkových modelů se samozřejmě můžeme těšit i na pořádnou smršť levnějších modelů. O těch už únikáři tolik nemluví, ovšem soudě podle dosavadního vývoje se rozhodně je na co těšit. Typově očekáváme ještě větší rozšíření podpory sítí 5G i u levnějších kousků a dále se zlepšující výbavu zejména v oblasti displeje (obnovovací frekvence) či baterie (kapacita, rychlejší nabíjení).