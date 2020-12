Honor může zase dýchat. Produkci chce rozjet ve velkém

Nový vlastník úspěšné čínské značky, kterým je teprve koncem září založená společnost Shenzhen Zhixin New Information Technology (více viz Konec spekulacím. Honor změní majitele, Huawei značku prodává), totiž plánuje obří navýšení produkce.

Podle japonského portálu Nikkei Asia hodlá mobilní značka pod novým vlastníkem v roce 2021 produkci navýšit o 40 %. Honor by tak v příštím roce měl vyrobit zhruba 100 milionů přístrojů. To je výrazně více, než plánuje jeho bývalá mateřská společnost.

Zdroje z dodavatelských řetězců totiž informovaly, že Huawei pro nadcházející rok počítá s výrobou 60 milionů přístrojů. Ani jedna z ještě nedávno majetkově spjatých značek nechce své plány pro rok 2021 komentovat.

Huawei založil značku Honor v roce 2013 v reakci na sílící konkurenci levnějších značek především na domácím čínském trhu. Cenově dostupnou alternativou k jinak prémiovým modelům vlastní značky se Honor stal i na světových trzích.

V květnu 2019 ovšem plány obou značek zhatila americká administrativa, Huawei totiž kvůli podezření ze špionáže, a tedy obavám o národní bezpečnost, zařadila na černou listinu. Čínská společnost tak ztratila přístup k důležitým komponentům od amerických výrobců. Přišla i o podporu ze strany Googlu, smartphony Huawei a Honor se kvůli tomu staly vyjma čínského trhu téměř neprodejnými přístroji.

Nejnověji nesmí Huawei od srpna využívat technologie amerických společností. Kvůli tomu ztratil přístup k čipům od tchajwanského partnera, společnosti TSMC. K jejich výrobě totiž využívá americké technologie. Stejně jako další přední výrobci mobilních procesorů jako Qualcomm, Apple, MediaTe či Broadcom. A není vyloučené, že je k výrobě exynosů nevyužívá i Samsung.

Podle informací japonského serveru nicméně američtí výrobci plánují podepsat smlouvy se společností Honor, a to ještě do konce roku. Ovšem to, zda budou moci dodávky uskutečnit, bude záviset na americkém ministerstvu obchodu. Potažmo na novém prezidentovi USA Joeu Bidenovi. A to podle toho, zda převezme politiku svého předchůdce Donalda Trumpa.

Jádrem celé problematiky okolo Huaweie (a také dalších čínských společností) jsou totiž čínské zákony, které ukládají povinnost spolupracovat s čínskými zpravodajskými službami. Huawei nicméně dlouhodobě vyvrací, že by se na jakékoli špionáži podílel (více viz Firmu raději zavřu, než se podílet na špionáži, tvrdí zakladatel Huaweie).