Připravuje Xiaomi 360° smartphone? Už ho má patentovaný

Vivo jako první integrovalo čtečku otisků pod displej, ZTE letos jako první dostalo pod displej i kameru a Xiaomi se už druhým rokem snaží obtočit displejem celý mobil. První pokus přišel už loni a jmenoval se Xiaomi Mi Mix Alpha. Nyní firma podle všeho pracuje na dalším rozpracování projektu.

Xiaomi Mi Mix Alpha vzbudilo před rokem zaslouženou pozornost. Telefon vypadal velmi zajímavě, jeho displej byl zatočený do obou boků a až na zadní stranu. Zahnutý displej není žádnou novinkou, Samsung ho používá už hodně let a technologii začal prodávat i konkurenci. Sám zahnutí spíš omezuje, soustředí se na ohebné displeje u skládacích telefonů.

S těmi samozřejmě koketuje i Xiaomi a koncept telefonu s 360° displejem takový displej bude používat, i když ve statické podobě. Tedy měl by, je to totiž zatím jen patent, který rozpracovali designéři webu Letsgodigital.org.

I původní Mi Mix Alpha se nakonec do prodeje vůbec nedostalo, firma ho jen vyslala do světa, kde se s tímto výjimečným, minimálně vizuálně, produktem chlubila. A je vlastně otázkou, jestli by zákazníci takový produkt kupovali. Podle Xiaomi by byla výroba telefonu příliš složitá a výsledný produkt by byl příliš drahý.

Vypadalo by to skvěle, ale z praktického hlediska by to nic zásadního nepřinášelo, snad jen případné animace by u zamčeného telefonu mohly vytvářet miliony barevných variant „krytu“ přístroje. Ale kvůli tomu by si to koupil asi málokdo a spotřeba energie by asi byla dost vysoká. Naopak by výrobce musel vytvořit velmi propracovaný systém, který by zamykal části displeje, aby nedocházelo při držení v ruce k nechtěným dotykům.

Ale i to je vyřešené u skládacích telefonů, které mají ohebný displej z vnější části. Tedy v případě u nás prodávaných přístrojů to je skládací Huawei Mate Xs.

Parametry známé nejsou, je to zatím jen designový koncept. Z něj je však patrné, že všechny konektory a další vnější výbava by se musela přesunout na horní a spodní hranu přístroje. Sestava fotoaparátů by byla vysouvací, což ukazuje i animace. Objektivy by byly jen z jedné strany vysouvacího modulu, pro selfie by se přístroj jednoduše otočil.

Je málo pravděpodobné, že by se tento telefon objevil v prodeji, ale můžeme očekávat, že Xiaomi se určitě příští rok nějakým konceptem pochlubí. A třeba něco z něj přesune i do produkčních přístrojů. Což ostatně sliboval i u Mi Mix Alpha letos v létě ředitel firmy. Ale co to bude, zatím známo není.