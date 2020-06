Xiaomi nečekaně stahuje z českého trhu své nejlepší mobily

Oznámení o konci prodejů je pro nás velkým překvapením, podle našich prvních dojmů je totiž třeba lépe vybavený Mi 10 Pro skvělým smartphonem (více viz Špičkové Xiaomi Mi 10 Pro je v Česku: Má třetí nejlepší foťák na světě). Společně s levnějším Mi 10 jej ovšem budete moci sehnat už jen na zahraničních trzích. Modelu střední třídy Mi 10 Lite se stažení z trhu netýká.



„Prodej (série Mi 10, pozn. redakce) bude v České republice ukončen. Model bude po vyprodání zásob dostupný pouze na zahraničním trhu,“ stojí ve strohém vyjádření, které nám české zastoupení značky zaslalo. Bližší důvody, které stojí za stažením top modelů z českého trhu, se nám nepodařilo zjistit.



Lze si tak jen domýšlet, co za stažením z trhu stojí. Ovšem v případě řady Mi 10 máme určitá podezření. Prvním je fakt, že koronavirus jako takový omezil prodeje mobilů, což s sebou logicky může nést i následky tohoto typu.



Druhý je ten, že Xiaomi celkem dlouhodobě razí cestu dostupných top modelů, které tak vždy přes pár drobnějších kompromisů uměly nabídnout za výrazně méně peněz to, co konkurence ve výrazně dražší prémiové kategorii. Letošní řada Mi 10 s cenami 22 tisíc (Mi 10) a 28 tisíc korun (Mi 10 Pro) ovšem tento trend zcela opomíjí.

Zejména Mi 10 Pro je něco, na co možná nejsou čeští zákazníci Xiaomi příliš zvyklí. Telefon čínské značky za 28 tisíc korun může vyvolávat rozpaky, například loňský špičkový Mi 9 stál 12 999 korun. A to i přes to, že Mi 10 Pro je po všech stránkách skvěle vybavený smartphone s nejmodernějším procesorem a skvělým fotoaparátem, který podle nás kvalitativně převyšuje ty u Applu či Samsungu.

Zároveň může leckoho odradit fakt, že toto špičkové xiaomi má místo pouze na jednu SIM a podpora 5G je v současnosti stále příplatkem za „pojistku do budoucna“, kterou aktuálně uživatelé nemají jak využít.



Vzhledem k tomu, že Xiaomi odkazuje zájemce o tyto modely na zahraniční trh, je patrné, že prodeje zkrátka v Česku nesplnily očekávání. I tak se nám zdá takto rychlé stažení z tuzemského trhu jako poměrně drastický krok a uvidíme, zda si někdy v budoucnu Xiaomi toto rozhodnutí přeci jen nerozmyslí a modely sem znovu nepřiveze se zajímavější cenou.