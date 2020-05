Šéfa Xiaomi nachytali s iPhonem. Vymlouvá se, že ho jen testuje

Možná si ještě pamatujete na kauzy ohledně celebrit, které byly tvářemi značek jako například Huawei, jenže na sociálních sítích psaly příspěvky z iPhonů (viz například herečka Gal Gadot). Takovýto trapas se nyní povedl samotnému řediteli Xiaomi Lej Ťünovi, když na něj užívání iPhonu „práskl“ automatický popisek na sociální síti Weibo.

Na celé situaci je ještě vtipnější to, co následovalo. Po krátké chvíli totiž autor příspěvek smazal, jenže jak všichni víme, co se jednou na internetu objeví, se už zpátky bere jen těžko. Zachycení příspěvku tak začalo s posměšnými komentáři kolovat po internetu a Xiaomi tak nezbylo, než alespoň mírnit škody různými výmluvami.

Nejprve tak Lej Ťün příspěvek na Weibo znovu nahrál, tentokrát už ze „správného“ telefonu, tedy aktuálního top modelu Mi 10 Pro. Korunu tomu nasadilo vyjádření jednoho z analytiků a partnerů Xiaomi, který přišel s vysvětlením, že Lej Ťün pouze aktuálně testuje produkt jejich konkurenta.



Celkem záhadou je, proč testuje moderní iPhone 7 měsíců od jeho vydání, pokud tedy nešlo o čerstvý model SE (2020). Na druhou stranu je celkem pochopitelné, že tak důležití lidé ve smartphonových firmách by skutečně měli mít přehled o tom, jak fungují konkurenční produkty, nicméně takto veřejně se s nimi prezentovat nevyvolává úplně dobrý dojem. Dovede si někdo představit, jak by internet reagoval, kdyby šéfa Applu Tima Cooka nachytali se samsungem?

Lej Ťün se v minulosti netajil, že si z Applu bere příklad. Muž, jehož styl oblékání nápadně připomíná ten, jaký měl Steve Jobs, se poměrně neskrývavě snaží o to udělat z Xiaomi jakýsi „čínský Apple“. Jeho značkové prodejny se nesou ve stejném minimalistickém duchu jako ikonický Apple Store. V nich navíc najdete celou řadu produktů, které jako by svým protějškům od Applu z oka vypadly: smart TV boxy, dotykové podložky, bezdrátová sluchátka a spousta dalších.