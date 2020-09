Xiaomi zlevnilo špičkový model o 7 000 korun. V Česku jeho prodej končí

Akční ceny na vybrané přístroje Xiaomi platí jen do 20. září. Nejvyšší slevy dovozce připravil pro model Mi 10, a to konkrétně pro jeho dvě verze s pamětí 128 nebo 256 GB. Může to být jedna z posledních možností, jak tento přístroj na českém trhu pořídit, dovozce jeho prodej ukončuje.

Levnější vyjde v akci na 14 990 Kč, za větší paměť se připlácí tisíc korun. Původní ceny byly 19 990 a 22 990 Kč. Z dvojice je tak výhodnější dražší verze, která je zlevněná o sedm tisíc korun.

V akci lze pořídit ještě tři další modely značky. V případě Xiaomi Mi Note 10 Lite ušetříte 2 000 korun, dovozce telefon zlevnil z 9 990 na 7 990 Kč. Se slevou lze pořídit i modely Redmi Note 8 Pro a 9 Pro. První vyjde na 4 990 Kč, novější 9 Pro pak na 5 990 Kč. V obou případech sleva činí 1 500 korun. Ve všech třech případech jsou ve slevě varianty s pamětí 6+64 GB. Slevy by měly být dostupné u většiny prodejních partnerů značky.

Slevy nabízí i Huawei a to v podobě kupónů, jejichž výše se odvíjí od ceny zboží. Maximem je sleva 3 500 korun, ale z ceny již zlevněného zboží. Slevy lze uplatnit v obchodě výrobce, který je však uživatelsky nepříliš přívětivý. Výslednou cenu se dozvíte v košíku, předtím je potřeba uplatnit kupón, a to vyžaduje registraci.

V nabídce je Huawei Mate 30 Pro (bez služeb Googlu), který v akci pořídíte za 16 990 Kč a k němuž dostanete sluchátka. K modelu P30 Pro dostanete i pouzdro a navíc hodinky Watch GT. Levnější varianta s 6+128 GB vyjde na 15 990 Kč, dražší verze s pamětí 8+256 GB pak na 17 490 Kč. Tento model má ještě služby Googlu.

Z levnějších přístrojů lze čerpat slevy na modely P40 Lite a P40 Lite E. Na ten první je jen skromná sleva 150 korun, takže vyjde na 3 849 Kč, na ten druhý lze čerpat kupón se slevou 800 korun, výsledná cena je 5 190 Kč. Pro mnohé zákazníky však bude nevýhodou, že oba modely využívají vlastní služby Huawei, nikoliv služby Googlu. Slevy Huaweie platí do 27. září.