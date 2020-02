Nové top modely Xiaomi chtějí sesadit z trůnu veškerou konkurenci

Po úspěchu loňského modelu Mi Note 10, který měl ovšem ve výbavě pár kompromisů, přináší Xiaomi to nejlepší, co může aktuálně nabídnout. A to ve formě hned dvou nových top modelů: Mi 10 a Mi 10 Pro. S těmi hodlá prorazit na globálním trhu.