Jen těžko bude hledat konkurenci. Test Xiaomi Mi Note 10 Lite

Už v závěru loňského roku nás Xiaomi překvapilo uvedením relativně drahých modelů střední třídy Mi Note 10 a Mi Note 10 Pro. Smartphony, které vsadily na zahnutý displej a hodně propracovaný fotoaparát, vyšly v době uvedení na náš trh na 15 a 16 tisíc korun, což je na čínskou značku dost vysoká cena.

I dnes stojí Mi Note 10 stále třináct tisíc korun a model Pro dokonce zatím oficiálně nezlevnil. Xiaomi si to vlastně může tak trochu dovolit, zdá se, že právě modely Mi Note 10 hrají roli vlajkových modelů, obzvlášť pravda je to poté, co se firma rozhodla, že špičkové Mi 10 s opravdu vysokou cenovkou sem kromě úvodní omezené várky dovážet nebude. Řada Mi Note 10 tak i přes svůj hardware, který patří do střední třídy, bude lákat náročné zákazníky.

Přesto v ní lze pořídit i smartphone, který je o něco dostupnější. Model Mi Note 10 Lite je nejčerstvějším zástupcem této modelové řady a s cenou 10 990 korun zároveň tím nejlevnějším. Přitom hardware je v podstatě stejný, ono šetření přišlo především v oblasti fotoaparátu. Komu tedy stačí foťák jen nadprůměrně dobrý a nepotřebuje jeden z nejlepších foťáků na trhu, může oproti dražším sourozencům u Mi Note 10 Lite výrazně ušetřit. Díky nižší ceně také můžeme telefonu snáze odpustit některá jeho negativa.

Jak se tedy liší od sourozenců?

Změn je vlastně docela málo, ale díky nim je Mi Note 10 Lite vcelku obvyklým zástupcem vyšší střední třídy, který jen nad svou konkurenci vybočuje použitím prémiového zahnutého displeje. Společně se sourozenci patří do kategorie smartphonů, na kterou si asi musíme začít zvykat: jakési luxusní vyšší střední třídy, která nabízí design a mnohé funkce špičkových modelů, často však se slabším hardwarem a jinými drobnými ústupky.

Plusy a mínusy Proč koupit? povedený design a kvalitní zpracování

dobrý výkon

velký displej

výborná výdrž baterie

Proč nekoupit? chybí slot na paměťové karty

občas nedoladěné MIUI

mírně vyšší cena Kdy? V prodeji Za kolik? od 10 490 Kč (64 GB)

Mi Note 10 Lite tak šetří především u foťáku, malinko se pozměnil i design a to opět hlavně v zadní části s fotoaparátem, kde je tentokrát výstupek celé sestavy jen minimální. A to se může někomu i docela líbit. Výrobce také nabízí levnější model v trochu jiné barevné paletě, Lite koupíte v černé, bílé nebo fialové barvě. I testovaná konzervativní černá působí velmi prémiovým dojmem a zpracování těla z kovu a skla odpovídá špičce na trhu.

Líbí se vám?

Ano, Xiaomi Mi Note 10 Lite je po designové stránce povedený smartphone, byť tu nehledejme žádnou originalitu. Jeho hlavní předností je docela symetrická elegance. Rámečky jsou minimalizovány především díky použití zahnutého displeje, nad a pod displejem je prostor téměř stejný a malinký kapkovitý výřez je umístěný nahoře uprostřed. Zahnutí má kromě displeje i zadní sklo, takže symetrie pokračuje i v tomto ohledu, smartphone díky tomu docela dobře padne do ruky.

Nadále však platí, že to není žádný drobek. Rozměry 157,8 x 74,2 x 9,7 mm to potvrzují, tloušťka je docela nadprůměrná, ale právě zahnutí ji slušně maskuje. Navíc má tloušťka i jeden pozitivní důsledek: do těla se vešla opravdu velká baterie.

Má tedy dobrou výdrž?

Ano, výdrž je velmi solidní. Baterie má, stejně jako u sourozenců, kapacitu 5 260 mAh, což je velmi dobrý základ. K tomu je tu moderní, ale ne nijak přehnaný hardware: zahnutý 6,47palcový AMOLED displej s integrovanou čtečkou otisků prstů má obvyklé rozlišení 2 340 x 1 080 pixelů, o pohon Androidu 10 se stará procesor Snapdragon 730G se 6 GB RAM. To vše znamená, že dva dny výdrže jsou vcelku obvyklá záležitost, byť platí, že vybít telefon za den není větší problém.

Zkusili jsme ale také jen lehounký režim používání, kdy byl telefon připojen na wi-fi a měl puštěnu synchronizaci všech možných služeb a aplikací. S minimálním používáním během tohoto období zvládlo Xiaomi Mi Note 10 Lite celých 5 dnů na jedno nabití. To je ale extrém, kterého většina uživatelů nedosáhne, klidný prodloužený víkend by ale na jedno nabití možný být měl. Oproti sourozencům je pozitivní, že výrazně menší spotřebu energie má fotoaparát. Když nakonec začne „šťáva“ docházet, pomůže rychlé dobíjení s výkonem 30 W. Dobíjí se přes USB-C konektor.

Má nějaké ústupky?

Ano, pár jich tu je. Překvapivě se Xiaomi nevzdalo 3,5mm jacku pro sluchátka, takže tady je vše v pořádku. I levnější zástupce řady Mi Note 10 ovšem nedisponuje slotem na paměťové karty, takže je potřeba se spolehnout na vnitřní uživatelskou paměť. Testovaný kus má kapacitu 128 GB, prodává se ovšem i levnější verze se 64 GB. Vzhledem k tomu, že ta je jen o 500 korun levnější, její koupi nedoporučujeme: když paměť zaplníte, budete si pak rvát vlasy, že jste si těch pár stovek nepřiplatili. Vždy je Mi Note 10 Lite dvousimkovým telefonem.

Nadále platí, že určité specifikum představuje uživatelské prostředí MIUI 11. Někdo na něj nedá dopustit, jinému nevyhovuje, i v redakci se v tomto ohledu v podstatě dělíme na dva tábory – a asi výrazněji než u jiných grafických nadstaveb. V principu není na MIUI 11 nic špatného, ale některé položky jsou v menu ukryty zbytečně hluboko (nastavení ovládání gesty), funkce, které by uživatel čekal zapnuté z výroby, zůstávají vypnuty a s telefonem je potřeba se tedy důkladněji seznámit a pochopit, co vlastně všechno umí. Oproti lépe vybaveným modelům Mi Note 10 a Note 10 Pro je tu pak i trochu „osekaný“ fotoaparát.

A fotí tedy jak?

Rozhodně ne tak skvěle, jako Mi Note 10 a Note 10 Pro. Na druhou stranu je kvalita foťáku stále velmi dobrá a rozhodně konkurenceschopná, obzvlášť za danou cenu. Navíc má foťák i nějaké ty výhody. Především platí, že sestava s hlavním 64megapixelovým čipem (f/1.9) není pro hardware tak náročná jako velký čip s dvojnásobným rozlišením u sourozenců. Fotoaparát je tak mnohem pohotovější, lze u něj i v plném rozlišení „sekat“ snímky jeden za druhým a telefon se u toho nezadýchá, což pro dražší sourozence úplně neplatí.

Ano, jsou tu určité ústupky v kvalitě, obzvlášť noční režim není tak schopný jako u Mi Note 10 a 10 Pro, nicméně pro většinu uživatelů budou snímky stále velmi povedené. Když nebudete využívat schopnosti AI algoritmů, které do snímků zasahují v reálném čase, budou fotky působit i velmi přirozeným dojmem, ty s AI zase působí na pohled atraktivněji a lépe jsou zvládnuty různé kontrasty. Standardně vytváří foťák snímky s rozlišením 16 megapixelů, lze fotit i v plném rozlišení.

Snímek bez AI a s AI režimem, poslední je širokoúhlý záběr

Hlavní snímač je pak doplněn osmimegapixelovým širokoúhlým foťákem rovněž obstojné kvality, to dvoumegapixelový makro snímač je tu jen symbolicky do počtu. A i čtvrtý snímač je vlastně jen trochu marketingové lákadlo, je to totiž pětimegapixelový čip, který se stará o sběr dat k hloubce ostrosti: portréty pak vypadají dobře, otázkou je, jak často bude snímač využit. Čelní fotoaparát má rozlišení 16 megapixelů a i tady je kvalita velmi solidní.

Mám si ho pořídit?

Pokud toužíte po zajímavém prémiovém smartphonu a nechcete utrácet majlant, je Xiaomi Mi Note 10 Lite určitě velmi zajímavou volbou. Je to přístroj relativně nové tržní kategorie smarpthonů, které se tváří jako top modely, ale díky ústupkům u procesoru a fotoaparátu jimi vlastně nejsou. Nicméně jak foťákem tak výkonem se takové smartphony dovedou vyrovnat třeba rok nebo dva starým špičkovým modelům a to bohatě stačí – uspokojí i náročné zákazníky.

Mi Note 10 Lite je podle nás rozhodně výhodnější a praktičtější volbou než trochu dražší sourozenci Mi Note 10 a 10 Pro. Za 10 990 korun u 128 GB verze je to v dané třídě i jedna z nejvýhodnějších koupí. O 500 korun levnější provedení s menší pamětí z výběru vynechte. Co se konkurence týče, může se i model Lite, díky tomu, že má proti sourozencům minimum ústupků, pustit do boje o zákazníky takových smartphonů, jako jsou třeba Motorola Edge, LG Velvet nebo třeba TCL 10 Pro.

Pravda, tohle jsou přístroje, které působí ještě o trochu prémiovějším dojmem, ale na druhou stranu si za ně zákazník výrazně připlatí. U TCL jen tisícikorunu, nicméně zároveň dostane zákazník slabší hardware. Motorola Edge vyjde na 15 tisíc korun, LG Velvet bude stát 16 tisíc. Oba tyto smartphony sice nabídnou podporu 5G, ale ta v Česku zatím není moc důležitá.