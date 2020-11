Stáhli je z trhu, nyní jsou zpět. Xiaomi znovu nabízí modely Mi 10

Oznámení o konci prodeje nás letos v červnu trochu zaskočilo, top modely Xiaomi měly opravdu povedenou výbavu a směle se mohly poměřovat se všemi konkurenty. Bohužel byly také o dost dražší, než na co byli zákazníci Xiaomi zvyklí, model Mi 10 stál 22 tisíc, Mi 10 Pro dokonce 28 tisíc korun. Právě to možná přispělo k tomu, že se neprodávaly tak dobře, jak by se mohlo čekat.

Xiaomi celou situaci zaobalilo tak, že je po modelech zkrátka tak velký zájem na domácím trhu v Číně, že je musí stáhnout ze světa. Paradoxně se však tyto smartphony daly i poté zakoupit v jiných evropských zemích.

O modelech Mi 10 jsme od té doby neslyšeli a sám výrobce je na našem trhu nahradil modelem Mi 10T Pro, který zde prezentuje jako top model. Ovšem zároveň potichu do nabídky vrátil i dvojici modelů Mi 10 a navíc za výrazně příznivější ceny než v létě. Nabízí se tak možnost, že si Xiaomi zkrátka nechtělo parazitovat na vlastní nabídce, a tak raději návrat modelů Mi 10 zamlčelo, aby nebyly ohroženy prodeje modelu Mi 10T Pro.

V nabídce na obchodu oficiálního českého distributora Witty Trade se objevil pouze model Mi 10 za 16 999 korun, tedy o pět tisíc levněji než v létě. Pro verze zde chybí, ovšem najdeme ji hned u několika prodejců za ceny od 24 tisíc korun, což je sleva čtyři tisíce oproti letní nabídce.

Vzhledem k tomu, že se model Mi 10T Pro prodává za 15 tisíc korun, je navrátilec v podobě Mi 10 s cenou jen o tisícovku vyšší docela jasnou konkurencí, byť podle specifikací se zdá, že jde o horší koupi. Má totiž „pomalejší“ obnovovací frekvenci displeje (90 Hz proti 144 Hz), o trochu menší baterii a prakticky identický fotoaparát. Jedinou výhodou je lepší panel displeje (AMOLED proti IPS) a integrovaná čtečka v displeji.

Českého distributora modelů Xiaomi jsme požádali o vyjádření, které do času publikace textu nedodal.