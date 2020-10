Kandidát na nejlepší koupi roku. Test Poco X3 NFC

Když se objeví nový model od značky Poco (tato značka spadá pod výrobce Xiaomi), už dopředu tušíme, že to bude pořádný hit. První poco (F1) nabídlo opravdu nekompromisní poměr ceny a výkonu, letošní model F2 Pro ještě navíc přidal ke skvělému výkonu podporu 5G a přitom si udržel cenu v přijatelné hladině. Teď je tu výrazně levnější přírůstek do portfolia značky. Nese označení X3 NFC, a i když jde o model střední třídy, stále dovede svou výbavou přesvědčit nejednoho zájemce.

Jak už to bývá zvykem, ve výbavě této novinky je zase slušná porce prvků navíc, které byste jinak hledali spíš v dražší kategorii. Nové poco navíc umí dělat kompromisy na správných místech. Které to jsou a na co všechno se vlastně můžete těšit, to vám přiblížíme v našem testu.

Bude se mi Poco X3 NFC líbit?

Na první pohled tento smartphone zaujme svým robustnějším a tak trochu „sportovním“ vzhledem, zejména díky barevnému pruhu s velkým logem na zádech. Použité materiály jsou převážně plasty, ovšem nepůsobí nijak zásadně levným dojmem. Záda jsou lesklá, takže čekejte neustále čištění otisků prstů a jiných šmouh.

Svými rozměry se Poco X3 NFC zařadí spíše mezi ty větší telefony (úhlopříčka displeje je necelých 6,7 palce), je i o trochu těžší, než je zvykem. Naopak zaoblená záda přispívají k tomu, že se telefon i tak dobře drží. Kdo chce, může jej navíc obalit silikonovým pouzdrem, které je v balení.



Bez povšimnutí se neobejde ani celkem atypické provedení zadního modulu pro fotoaparát, který je umístěn uprostřed zad a má oválnou formu. Vystupuje také celkem znatelně nad povrch zad. Čtečku otisků prstů pak najdete v bočním tlačítku. Výrazným designovým prvkem zad je i onen „sportovní pruhu“ s logem výrobce.

Jaká lákadla skrývá displej?

Pokud jste měli dojem, že telefony s rychlejší obnovovací frekvencí obrazovky jsou stále záležitostí prémiové třídy, tak vás vyvedeme z omylu. Jistě, už jsme měli v rukou i pár levnějších telefonů s 90Hz displejem, ovšem Poco X3 NFC je prvním telefonem, který za dostupnou cenu nabídne dokonce 120 Hz. Vysokou obnovovací frekvenci ocení zejména hráči her, na které je koneckonců tento telefon tak trochu namířen.

Displej obstojí ovšem i v dalších ohledech. Na úhlopříčce 6,67 palce nejdete rozlišení 1 080 x 2 400 pixelů, panel je typu IPS a podporuje i technologii HDR10. V poslední době jsme hned u několika levnějších xiaomi zaznamenali problém s nízkým maximálním jasem displeje, ovšem zde můžeme potvrdit, že je jas na dobré úrovni.

V displeji také najdete malý průstřel pro čelní fotoaparát. Rámečky okolo jsou v normě, na kterou jsme u střední třídy zvyklí: zejména brada by mohla být o trochu tenčí, ovšem i tak si není na co stěžovat. Do horního tenkého rámečku se dokonce vešla i notifikační dioda, která je ovšem tak malá a slabá, že je její přítomnost takovým rozporuplným bonusem.

Co výbava telefonu?

Výkon telefonu je na předním místě, ovšem výrobce si v tomto případě nemohl dovolit sáhnout po tom nejlepším. I tak ovšem procesor Snapdragon 732G není ničím, co by zájemce mohlo odradit, navíc v kombinaci s 6 GB operační paměti se nemusíte bát, že telefon na nějakou náročnější aplikaci a hru nebude stačit . Ve výkonnostním testu AnTuTu nám vyšlo skóre 283 tisíc bodů, což je velmi slušný výsledek na úrovni top modelů minulých let.



Telefon jde zakoupit ve dvou paměťových variantách: 6/64 GB či 6/128 GB. Úložiště pro data jde pak dále rozšířit kartou microSD. Bohužel si musíte vybrat, zda budete používat dvě SIM, nebo jednu v kombinaci s rozšířenou pamětí, druhý slot je totiž hybridní. Konektory má telefon dva, USB-C a sluchátkový jack. A ještě dodáme, že telefon podporuje také Bluetooth 5.0 a NFC (včetně plateb), jak už je napovězeno v jeho samotném názvu. Bonusem je pak infraport.

Čtečka otisků prstů, spojena s funkcí tlačítka probouzení displeje, je přesná a svižná. Během testování se nám jen párkrát stalo, že jsme museli čtení otisku prstu opakovat.

Software telefonu je postaven na základech operačního systému Android 10 s grafickou nadstavbou MIUI 12 (čerstvá verze). To znamená skládání aplikací na domovské plochy namísto do samostatného menu, minimalistický vzhled a také boční plochu pro zobrazení nástrojů a přehled denních zpráv. Samozřejmostí je možnost přepnout si prostředí telefonu na tmavý režim.

Aplikační balast je dlouhodobým problémem produktů Xiaomi. Ani tady není moc co chválit, byť jsme už viděli i daleko více „aplikačně nahuštěné“ xiaomi. V základu zde najdete sociální sítě LinkedIn či Facebook, kancelářský balíček WPS Office, aplikaci Netflixu, fórum pro MIUI komunitu, celou hromadu nástrojů jako kompas, skener nebo službu pro sdílení souborů. Aplikací od Googlu tu je také víc, než kolik bychom čekali, výčet zahrnuje třeba i službu Google One (úložiště dat) či vyhledávač podcastů.

Co výdrž baterie?

Poco X3 NFC se pyšní celkem velkou baterií, její kapacita 5 160 mAh je rozhodně nadprůměrná. V praxi to znamená, že se nebudete muset tolik obávat toho, že by při střídmém používání telefon vydržel méně než dva dny na jedno nabití. I ti náročnější (teď máme na mysli zejména hráče) z něj dostanou zcela pohodlně jeden den provozu s rezervou do dalšího dne.

Telefon také disponuje 33W rychlým nabíjením, rychlá nabíječka je navíc součástí balení. Díky tomu se dostanete na zhruba 60 procent baterie už za půl hodiny, do plné kapacity postačí nabíjet jen něco málo přes hodinu.



Jak telefon fotí?

Co by to bylo za mobil z roku 2020, kdybyste na jeho zádech nenašli hned čtyři fotoaparáty. Jeho hlavní snímač má vysoké rozlišení 64 Mpix a světelnost f/1,9. Následuje 13Mpix širokoúhlý senzor a dále také dvojice (v praxi celkem zbytečných) 2Mpix fotoaparátů, jeden slouží pro makrosnímky a druhý pak pro práci s hloubkou ostrosti. Čelní fotoaparát má pak 20MPix rozlišení.

Snímky pořízené hlavním 64MPix senzorem se nám zdají většinou celkem povedené. Telefon fotí v základu ovšem jen v 16Mpix rozlišení (spojením sousedních buněk senzoru) a pro pořizování plných 64MPix fotek je třeba zvolit k tomu určený režim. Pořízené snímky mají dobré podání barev a jsou také slušně ostré. Hlavní fotoaparát má tak potenciál vám dobře posloužit třeba i při dovolené.



Stále stejná písnička je to v případě širokoúhlého snímače, který se uplatní leda při dobrém světle, jinak fotografie šumí a o ostrosti nemůže být moc řeč. Na tento obecný problém širokoúhlých fotoaparátů u telefonů ve střední třídě jsme si už ovšem celkem zvykli.



Jak už jsme podotkli, zbylé dva snímače (portrétní a makro) jsou tu jen do počtu a kdyby je raději výrobce nahradil jedním s optickým přiblížením, udělal by lépe. Přesto si v dané cenové třídě vlastně nemůžeme moc stěžovat: hlavní fotoaparát je celkem kvalitní, širokoúhlý fotí v rámci očekávání. Pro nadšence do fotografií bychom s vybrali jiné (a dražší) modely, jinak Poco X3 NFC bohatě postačí.

Mám si Poco X3 NFC koupit?

Poco X3 NFC má opravdu hodně es v rukávu. Je to telefon střední třídy s výborným displejem s nevídanou 120Hz obnovovací frekvencí jako stvořenou pro hráče, dostatkem výkonu, slušnou baterií a také překvapivě použitelným fotoaparátem. To všechno seženete za 6 299 korun v 6/64GB verzi nebo 6 999 korun v 6/128GB verzi. Pokud se objeví ještě nějaká drobnější sleva, bude X3 NFC naprosto jasnou koupí, ale i bez ní je to horký kandidát na jednu z nejlepších koupí roku.

Kompromisy se našly tam, kde asi nejvíce mají smysl. Levnější konstrukce ničemu příliš nevadí (a k telefonu máte stejně kryt) a dva celkem zbytečné snímače fotoaparátu už nikoho moc nepřekvapí. Trochu zamrzí vlastně jen ten hybridní slot na SIM. Chtít od už tak výborné obrazovky ještě AMOLED panel by už bylo možná až příliš.

Konkurence je i tak celkem drtivá. Třeba Realme má přímého konkurenta v podobě aktuální „sedmičky“ s 90Hz displejem a podobně velkou baterií s rychlým nabíjením. Procesor a fotoaparát jsou ovšem trochu horší, naopak u vyšší paměťové verze realme více operační paměti (8 GB).

Překvapivě obstojné konkurenty má pak i Motorola (G9 Plus, levnější model s více kompromisy) a kdo chce ještě větší výdrž baterie, ten si může připlatit tisícovku na Samsung M31s. Mezi těmito všemi konkurenty však stále Poco X3 NFC vyniká asi nejvíc.