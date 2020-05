Xiaomi v japonské reklamě ukázalo jaderný výbuch. Ví, že přestřelilo

Skoro se zdá, že kontroverzní reklamu připravilo Xiaomi schválně. Těžko totiž předpokládat, že by marketingové oddělení čínského výrobce neznalo japonskou či světovou historii. Záměrně kontroverzní reklamě by nasvědčovala situace na trhu, podíl prodejů smartphonů Xiaomi je totiž na japonském trhu mizivý. Jenže tady Xiaomi narazilo a s touto reklamou prodeje v Japonsku rozhodně nezvýší.

Reklama ukazuje, jak rychle se nabíjí model Redmi Note 9. A to přímo atomově, takže na konci se objeví animace jaderné exploze a nápis rychlé nabíjení.

Napjaté vztahy Čínsko-japonské vztahy jsou od druhé světové války napjaté. V rámci takzvané druhé čínsko-japonské války došlo zejména k masakru ve městě Nanking, což je považováno za válečný zločin. Japonská strana tento incident zlehčuje.

Japonsko je logicky na podobné věci citlivé, bylo jedinou zemi, na kterou byly atomové zbraně ve válečném konfliktu svrženy. A samotný výbuch není vše, co za historické události z roku 1945 můžeme v reklamě najít. Ve spotu je totiž i tlustý muž, který se nafoukne. Jenže Fat Man, tedy v překladu tlustý muž, bylo kódové označení pro atomovou bombu svrženou na Nagasaki v roce 1945.

K tomu lze přičíst i havárii v jaderné elektrárně Fukušima v roce 2011. Byla to nejhorší jaderná havárie od výbuchu elektrárny v Černobylu. Okolí elektrárny je stále kontaminované.

Na reklamu si stěžovalo hodně lidí, a to i fanoušků samotné značky, ač jich v Japonsku není tolik jako jinde po světě. Xiaomi muselo reagovat a vydalo prohlášení, ve kterém se za reklamu omlouvá. Nejdřív v japonštině, poté i v angličtině. Xiaomi se kaje za nedostatek ohleduplnosti.



Omluva Xiaomi za kontroverzní reklamu.

Kontroverzní je reklama ještě v jednom ohledu. Xiaomi se pokoušelo o vývoj svého vlastního procesoru pro smartphony, který se nakonec jmenoval Surge S1.

Surge v angličtině znamená nárůst, což se pravděpodobně mělo vztahovat k jeho výkonu a možná ambicím značky. Jeho interní označení při vývoji však bylo rifle. Tedy v angličtině puška.

Název tehdy chystaného procesoru byl dáván do souvislosti s heslem Čínské komunistické strany, který se překládá do angličtiny jako „rifle and millet“, tedy „puška a proso“. A Xiaomi lze přeložit právě jako proso. Heslo pak bylo používáno i v rámci čínsko-japonské války.