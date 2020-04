Xiaomi chystá vlastní skládačku po vzoru Samsungu. Má být ještě letos

Píše se leden 2019 a Xiaomi na videu ukazuje prototyp vlastního skládacího smartphonu. Utekl nicméně více než rok a tato čínská značka žádné takové zařízení ve svém portfoliu stále nemá. To by se nicméně mohlo brzy změnit. Podle portálu XDA Developers by Xiaomi vlastní skládací smartphone mělo představit už koncem letošního roku. Má se však výrazně lišit od toho, co jsme viděli začátkem loňského roku.

Zatímco prototyp skládacího xiaomi měl dva ohyby, ohýbal se na obou bocích, tak chystaný model bude více konvenční. Místo vskutku líbivého řešení by Xiaomi mělo sáhnout po konkurencí ověřené konstrukci. Naznačuje to fakt, že čínská společnost podle informací korejského portálu ZDNet oslovila jihokorejskou společnost Samsung Display se žádostí o dodávku flexibilních OLED displejů. A to konkrétně podobných těm, které Samsung používá u modelu Galaxy Z Flip. Ve hře je nicméně coby dodavatel i konkurenční LG, které údajně dříve dodávalo flexibilní displeje čínskému Huaweii.

Xiaomi by tedy podle všeho mělo pracovat na konkurenci nejen pro již zmíněný skládací Z Flip od Samsungu, ale i pro Motorolu Razr. Důvodem, proč dává přednost jihokorejským výrobkům před čínskými, je podle nejmenovaného zdroje zasvěceného do této problematiky fakt, že displeje od Samsungu jsou kvalitnější než ty od čínských společnosti BOE a CSOT, které používá Motorola.

Samotná výroba smartphonového véčka od Xiaomi by neměla být podle XDA Developers zahájena dříve než ve druhém letošním pololetí, v současnosti tak nejsou známy žádné bližší parametry. Nicméně vzhledem k zaměření této čínské společnosti se dá očekávat podstatně zajímavější cena, než stojí výše zmíněné skládací modely od Samsungu a Motoroly.

To, že si Xiaomi pohrává s myšlenkou smartphonového véčka, naznačily už koncem loňského roku schválené patenty. Na jejich základě pak designér Waqar Khan vypracoval pro německý portál WindowsUnited rendery modelu Mi Flux, tedy možnou podobu prvního skládacího xiaomi.

Působivý prototyp skládacího smartphonu od Xiaomi: