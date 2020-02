Huawei ukázal ohebný mobil. Bude i v Česku, ale cena je astronomická

V těchto dnech měl v Barceloně probíhat veletrh MWC, který byl však kvůli obavám z epidemie koronaviru zrušený. Nemnoho firem ovšem nakonec prezentaci v Barceloně ponechalo, jednou z nich byl Huawei. Akce to byla netradiční, uváděl ji šéf mobilní divize Richard Yu, ale jen ze záznamu na plátně, přestože v Barceloně byl přítomen.

To však není až tak podstatné. Důležité je, že Huawei představil docela dost novinek. Vedle skládacího Mate Xs ještě nový špičkový tablet MatePad Pro, který může mít i 5G. Ten vám představíme samostatně, stejně jako nové notebooky a další drobnosti.

Mate Xs není úplně nový model. Je vlastně velmi podobný loňskému Mate X. Dokonce na první pohled vypadají telefony stejně a některé rozdíly se skrývají uvnitř novinky. Ta má pevnější konstrukci s vylepšením kloubem, který je opravdu složitý a sestává ze stovky součástek. Nově použitá slitina pak zajistí jeho větší pevnost.

Princip konstrukce se nezměnil, v zavřeném stavu vypadá Mate Xs jako běžný smartphone, jen má zaoblený displej, který zasahuje až do tří čtvrtin zad telefonu. Na vedlejším pruhu jsou objektivy fotoaparátu a pod nimi odjišťovací tlačítko pro otevření telefonu. Ten se pak rozevře na solidní tablet s úhlopříčkou osm palců. Otevírání jde zlehka, horší je zpětné ohnutí, to u zcela nového přístroje vyžadovalo větší sílu. Samotný zámek však fungoval bezchybně.

Displej má výborný jas i kontrast. Že je ohebný a že je to v podstatě fólie, poznat lze, ale není to nikterak rušivé. Jakou bude mít mechanickou odolnost, to ukáže praxe. Huawei tvrdí, že je výborná.

Víc změn proběhlo pod „kapotou“. Huawei použil nový čip Kirin 990 s přímou podporou 5G, předchozí Mate X sítě páté generace sice také podporoval, ale potřeboval k tomu speciální čip. Teď vše zvládne samotný procesor. Paměťová konfigurace zůstává stejná, tedy 8 GB operační a 512 GB uživatelské paměti.

Beze změn je i baterie s kapacitou 4 500 mAh, novinkou je však grafenový chladicí systém, který podle výrobce lépe slouží ve skládací konstrukci telefonu. Úpravou prošlo i prostředí přístroje, vylepšená je práce s více okny, což je věc, která se u takto koncipovaného přístroje určitě hodí.

Novinkou je i to, že se telefon konečně začne prodávat v Evropě, protože předchozí Mate X se dostal jen na domácí jihokorejský trh, a to ještě v omezeném množství. A je v tom jeden zajímavý paradox. Původní verze byla představena ještě před loňským 16. květnem, takže se na ni nevztahovalo embargo na služby Googlu. Tudíž telefon mohl mít vše tak, jak zákazníci mimo Čínu požadují. Jenže novinka, ač jde o skoro stejný model, má jinou podstatnou část hardwaru, především procesor. Takže je brána jako nový model a služby Googlu už mít tedy nemůže.

Huawei se samozřejmě bude snažit tato omezení kompenzovat, ale je jasné, že prodejní trhák to nebude. Přesto, pokud si někdo tento výjimečný telefon bude chtít pořídit, tak si stačí připravit 2 500 euro a může mít velkou raritu. V prodeji bude i v Česku, cena zřejmě překročí hodnotu 63 000 korun. Čímž se Huawei Mate Xs stane nejdražším telefonem na českém trhu.