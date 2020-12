První smartphone s kamerou pod displejem dorazí do Evropy 21. prosince

Smartphone ZTE Axon 20 5G si prvenství připsal už v září. Tehdy to byl první model s čelním fotoaparátem ukrytým pod displejem, který byl vůbec představen, záhy se pak začal prodávat na čínském trhu. Teď si chce ZTE připsat prvenství i na mezinárodním poli. Axon 20 5G totiž začne už 21. prosince prodávat i mimo domácí trh. K dostání bude Axon 20 5G na trzích v Evropské unii (včetně Velké Británie), Japonsku, Koreji, Thajsku, Malajsii, na Filipínách, ve Spojených arabských emirátech, na Ukrajině, v Saudské Arábii a Jihoafrické republice.

ZTE zatím bohužel nepředstavilo evropské ceny a není ani jasné, zda mezi trhy v EU, kam bude telefon uveden, bude Česká republika – telefony firmy se tu občas v prodeji objeví, ale není to pravidlem. U cen tedy stále musíme vycházet z těch platných pro Čínu. Tam Axon 20 5G začíná na částce pod 7 500 korunami za základní verzi a končí na necelých 9 500 korunách za nejvyšší provedení. Podle tiskové zprávy bude ZTE v Evropě prodávat konfiguraci s 8 GB RAM a 128 GB uživatelské paměti, což je prostřední ze tří nabízených verzí. V Číně tato varianta vyjde v přepočtu asi na necelých 8 500 korun. S naší DPH by se tak cena u nás, pokud na prodej modelu dojde, mohla dostat pod 10 500 korun.

Za tuto částku dostanou zákazníci smartphone, jehož obří 6,92palcový displej nehyzdí žádný výřez ani průřez a přitom rámeček nad displejem je stejně minimalistický, jako ty na bocích. Axon 20 5G nemá ani vysouvací kameru, jeho čelní fotoaparát s rozlišením 32 megapixelů je jednoduše schován pod samotným OLED panelem s obnovovací frekvencí 90 Hz. ZTE toto řešení nazývá True Full Display a kromě fotoaparátu se pod panelem schovává i senzor intenzity osvětlení a také samotné sluchátko pro telefonování. A samozřejmě ve spodní části čtečka otisků prstů.

ZTE dokonce nechává mírně nahlédnout do tajů toho, co umístění fotoaparátu pod displej umožnilo. Je to spojení pěti různých technologií, včetně speciálních materiálů, řídící elektroniky nebo specifického uspořádání pixelů v dané oblasti. Množství světla, které projde displejem k fotoaparátu například zvyšuje nový vysoce průhledný materiál displeje s organickými a anorganickými vrstvami. Řídící elektronika se stará o synchronizaci zobrazení na displeji a sběru dat z čipu foťáku.

Kromě této technické novinky ovšem není Axon 20 5G nijak extra nadupaný smartphone, patří do vyšší střední třídy. Pohání ho procesor Qualcomm Snapdragon 765G, z názvu vyplývá podpora 5G sítí, je tu baterie s kapacitou 4 200 mAh, rychlé dobíjení s výkonem 30 W, nebo fotoaparát se čtyřmi čočkami (z toho dvěma zbytečnými). V telefonu běží Android 10, nikoli nový Android 11.