Nové špičkové Xiaomi Mi 11 má drtivý výkon a volitelnou nabíječku

Ačkoliv už je tak trochu tradicí, že velcí výrobci ukazují top modely po dvojicích, trojicích či čtveřicích s různými Pro, Max, Plus, Ultra verzemi, tak Xiaomi pojalo svou špičkovou novinku velice jednoduše. Má tak zkrátka jen jedinou hlavní novinku: Mi 11. Tedy alespoň zatím. Telefon společnost představila zatím pouze pro čínský trh, na globální premiéru si tak musíme ještě počkat.

Mi 11 je pokračovatelem série top modelů, které se v průběhu let poměrně znatelně měnily. Původně byly zamýšleny spíše jako „zabijáci top modelů“ s nižší cenou, ovšem se stále špičkovými parametry, avšak třeba loni už stály špičkové novinky Xiaomi prakticky to samé co jiní prémioví konkurenti. Novinka však opět tlačí cenu níže, tedy alespoň na domácím, čínském trhu.



Po stránce parametrů je rozhodně o co stát, Xiaomi si dalo záležet a nový Mi 11 opravdu nacpalo tím nejlepším, co výrobní schopnosti partnerů nabízí. Telefon zaujme na první pohled 6,8" AMOLED displejem s rozlišením 1 440 x 3 200 pixelů a rychlou obnovovací frekvencí 120 Hz. Nechybí integrovaná čtečka otisků prstů, podpora HDR10+ nebo vysoký jas displeje s 1 500 nity. Chrání jej tvrzené sklo Gorilla Glass Victus, boky obrazovky jsou zaoblené.



Srdcem telefonu je nejmodernější procesor od Qualcommu, Snapdragon 888, společně s 8 nebo 12 GB operační paměti. Na výběr je také ze dvou variant prostoru pro data, buď 128, nebo 256 GB. Slabinou telefonu je však absence slotu na paměťové karty microSD, což třeba ještě v kombinaci s nižší paměťovou variantou nemusí zdaleka všem zákazníkům vyhovovat.

Sestava třech fotoaparátů na zádech je solidní, ovšem absence optického zoomu naznačuje, že Xiaomi do budoucna nejspíše ještě chystá nějakou Pro verzi. Tato základní tak disponuje 108Mpix hlavním senzorem se světelností f/1,8 a optickou stabilizací. Následuje 13Mpix širokoúhlý fotoaparát (úhel záběru 123 stupňů) a nakonec také 5Mpix makrosnímač. Prakticky stejnou sestavu najdete například i u aktuálního modelu Mi 10T Pro. Čelní fotoaparát (v průstřelu displeje) má pak rozlišení 20 Mpix.

Nabíjení je další velkou předností telefonu. Samotný 4 600mAh akumulátor totiž těží z faktu, že jej lze nabíjet s výkonem 55 W pomocí kabelu nebo 50 W bezdrátově, což je rekordní hodnota. Dále telefon podporuje i reverzní bezdrátové nabíjení (10W). Rychlé nabíjení bude fungovat s každým Quick Charge 4+, Quick Charge 3+ nebo Power Delivery 3.0 adaptérem.



Ovšem pozor, nabíjecí adaptér v balení nebude. Xiaomi je tak oficiálně po Applu druhým výrobcem, který opustil tradiční podobu balení telefonu, ve kterém ještě donedávna adaptér nesměl chybět. Na rozdíl od Applu, který nabíjecí adaptéry prodává zvlášť, vám však Xiaomi na vyžádání dá 65W nabíječku zadarmo, když si model Mi 11 koupíte.

Ve výbavě telefonu dále nechybí podpora duálního 5G (obě aktivní SIM se mohou připojit k 5G síti), NFC, Bluetooth 5.2, konektor USB-C a také stereo reproduktory vyrobené ve spolupráci se značkou Harman Kardon.

Xiaomi Mi 11 bude dostupné ve třech barevných variantách: černé, bílé a modré. Dále budou (alespoň na čínském trhu) dostupné varianty s koženými zády (hnědá a fialová) a také speciální edice, na kterou se podepsal zakladatel formy Xiaomi Lej Ťün.

Prodej v Číně startuje na Nový rok, cena začíná na 3 999 čínských jüanech, tedy asi 13 100 korunách za 8/128GB variantu. Verze s 12/256GB bude pak stát 4 699 jüanů, tedy asi 15 400 korun. Případné ceny na českém trhu budou nepochybně vyšší, ty čínské totiž nezahrnují clo a daň. Kdy se model Mi 11 podívá i na tuzemský trh ovšem zatím nevíme, Xiaomi s k této příležitosti pravděpodobně ještě premiéru zopakuje v globálním měřítku.