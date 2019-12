Tímto modelem může Xiaomi vyhrát předvánoční bitvu. Test Redmi Note 8T

Na jaře nás Xiaomi překvapilo modelem Note 7, který jako první z mobilů na trhu nabídl fotoaparát se 48MPix rozlišením, a to navíc v kategorii běžné střední třídy. Řada Note se tak rychle vyprofilovala jako série rekordmanů na jemnost hlavního snímače, v současnosti už máme na trhu dokonce i model Note 10 se 108 MPix.

Jenže tato řada se zároveň nespokojí jen s rekordní jemností fotoaparátu, ale celkově jde o povedené telefony, které mají jak dostatek výkonu, tak i moderní design a dobrý displej. Pokud bychom měli u Xiaomi jednu řadu označit jako klíčovou, bude to právě tato.

Note 8T je v podstatě nástupcem výše zmíněného Notu 7 a přináší nejen ještě vybavenější fotoaparát (hned čtyři senzory), ale i lepší hardware včetně přítomnosti NFC. Zároveň je však ve výbavě několik aspektů, které se od Notu 7 nezměnily. Ovšem v kombinaci s nízkou cenou to dělá z modelu Note 8T jasný hit předvánočního období.



Bude se mi Redmi Note 8T líbit?

Pokud jste si letos alespoň trochu všímali trendů u smartphonů, musí vám být jasné, že se jich Redmi Note 8T snaží co nejvíce držet. Telefon má skleněná lesklá záda, kde najdete jak čtečku otisků prstů, tak čtveřici fotoaparátů uspořádaných v konfiguraci pod sebou. Modul s nimi je vcelku výrazně vystouplý nad povrch zad.

Přední strana je osazena velkým 6,3palcovým displejem, jenž se v podstatě neliší od toho, který jsme mohli vidět už u modelu Redmi Note 7. Stejnou úhlopříčku doplňuje i stejné rozlišení, tedy Full HD+ (1 080 x 2 340 pixelů). Zobrazovací technologie je nadále IPS. Xiaomi u této řady stále trochu bojuje s jasem displeje, který se nám nezdá tolik silný jako u některých konkurentů. Podání barev je nicméně jinak příjemné a zcela dostačující.

Okolo displeje jsou pak tenčí rámečky, pouze pod ním najdete trochu výraznější bradu. Jeho plocha je nepatrně narušena kapkovitým výřezem pro přední fotoaparát. Reproduktor pro hovory se nachází pak hned nad ním.

Konstrukčně na nás působí telefon solidním dojmem, a i přes to, že boky těla jsou evidentně plastové, označili bychom jeho zpracování za kvalitní. Na těle dále najdete jak sluchátkový jack, tak i moderní USB-C konektor. Výhodou je také přítomnost infračerveného portu.

Co nabízí Redmi Note 8T po stránce výbavy?

Telefon si oproti předchozí generaci nepatrně polepšil i po stránce hardwaru. Pohání jej nyní o něco výkonnější procesor Snapdragon 655, ovšem paměťové konfigurace zůstaly stejné. Na výběr tak opět máte z třech paměťových verzí. Nejníže stojí ta s 3 GB operační paměti a 32 GB prostoru pro data, lépe vybavené pak jsou ty se 4 GB operační paměti a 64 nebo 128GB datovým úložištěm.

Stejně jako v případě modelu Redmi Note 7 i zde bychom doporučili se vyhnout verzi 3/32 GB, neboť 3 GB operační paměti jsou na dnešní dobu už záležitost spíše nižší střední třídy a telefon se vám snadněji povede „zahltit“ náročnějšími aplikacemi. 4 GB už jsou v dnešní době větší jistota. Úložiště už nehraje tak velkou roli, pokud se alespoň dá rozšířit paměťovými kartami. Příplatky za vyšší paměťové verze jsou ovšem jen velmi malé.

My jsme testovali verzi s 4/64GB paměťovou konfigurací a ve výkonnostním testu AnTuTu jsme naměřili necelých 170 tisíc bodů. To vcelku odpovídá našim očekáváním. Výkonem tedy Redmi Note 8T nijak zásadně neoslní, ovšem na drtivou většinu běžných aplikací a her zcela pohodlně postačí. Vyzkoušeli jsme například náročný 3D herní titul Call of Duty: Mobile, který podle vyhodnocení hardwaru nastavil grafické detaily hry na vysoké a během hraní jsme nezaznamenali žádné záseky.



Výše zmíněnou konektorovou výbavu, která zahrnuje jak USB-C, tak sluchátkový jack či infračervený port navíc doplňuje i mnohdy chybějící NFC, takže telefon se hodí i pro ty, kdo jej používají například místo platební karty. Dočkáváme se i podpory paměťových karet, potěší navíc fakt, že slot na kartu microSD neubírá prostor pro dvě SIM a stojí samostatně.

Po softwarové stránce najdete v telefonu klasicky Android (verze 9.0) s grafickou nadstavbou MIUI 10. Systém je jednoduchý a přehledný, ovšem pozor na reklamy, které se u některých systémových funkcí mohou objevit – to je zkrátka dlouhotrvající neduh grafického prostředí Xiaomi. Aplikační výbava pak také zahrnuje celkem dost služeb a nástrojů nad rámec základní výbavy Androidu, po vybalení se proto připravte na maraton odinstalací.

Čtečka otisků prstů na zádech je vcelku svižná a spolehlivá, párkrát jsme ovšem telefon museli odemknout až na druhý pokus. Co se baterie týče, pochválíme Xiaomi za udržování standardu akumulátorů s kapacitou 4 000 mAh, který najdete i zde. Nabijete ho navíc i rychleji (18 W). Výdrž hodnotíme jako slušnou, něco mezi jedním až dvěma dny provozu v závislosti na zátěži, méně náročnější uživatelé se pak mohou těšit i na více než dva dny provozu.

Jak Redmi Note 8T fotí?

Zatímco loni jsme ještě prakticky žasli nad tehdy jediným modelem na trhu s čtyřfotoaparátovou konfigurací (Samsung Galaxy A9), tak letos už je taková sestava díky Xiaomi záležitostí střední třídy.

Hlavní snímač má rozlišení 48MPix (f/1,8), ovšem standardně fotí v 12MPix rozlišení díky spojování sousedních buněk senzoru s cílem dosažení vyšší světelné citlivosti. Jak to celé funguje, se můžete dočíst například v naší letošní recenzi modelu Redmi Note 7 (viz text Šampion ve střední třídě se 48MPix foťákem. Recenze Xiaomi Redmi Note 7).

Zbylou trojici pak tvoří 8MPix (f/2,2) širokoúhlý senzor s úhlem záběru 120 stupňů a dva 2MPix fotoaparáty. Jeden slouží pro focení makro snímků, druhý pak pro práci s hloubkou ostrosti. Přední selfie fotoaparát ve výřezu displeje má pak rozlišení 13 MPix (f/2,0) a telefon umí také natáčet video až do rozlišení 2 160p při 30 snímcích za sekundu.

K hlavnímu snímači nemáme příliš výhrad, už jen proto, že se nám zdá velmi podobný (ne-li stejný) jako u modelu Redmi Note 7. V základu tak podává velice slušné výkony a fotografiím nechybí ostrost ani dobré barvy, díky 12MPix režimu si lépe poradí i se zhoršenými světelnými podmínkami. Nechybí mu ani noční režim.

Trochu nás nicméně zarazilo, že aplikace fotoaparátu nabízí režim dvojnásobného přiblížení. Nenechte se ovšem zmást, nejde o optický zoom, nýbrž pouze o digitální (tedy to samé, jako byste obraz zkrátka přibližovali pomocí gesta roztažení prstů). Také si dejte pozor, že v základu telefon přidává do fotografií vodoznak, ten lze ovšem vypnout.

Širokoúhlý fotoaparát pak trpí stejným neduhem jako u mnoha jiných levnějších modelů: v dobrém světle fotí uspokojivě, ovšem s ubývajícím světlem se rychle ztrácí ostrost, nastupuje šum a tak nějak obecně mizí jeho použitelnost. Makro režim nás pak vcelku bavil, i když musíme uznat, že levně zakoupený „klipsový“ makro objektiv z některého z čínských e-shopů asi odvede lepší práci. I tak nicméně hodnotíme přítomnost makrofotoaparátu jako výhodu.



Mám si Redmi Note 8T pořídit?

Ještě než začneme telefon hodnotit, připomeňme, že se dá na českém trhu zakoupit ve třech barevných provedeních (bílá, modrá a černá) a také ve třech paměťových konfiguracích. Jejich ceny jsou následující:

3/32GB verze: 4 999 korun

4/64GB verze: 5 499 korun

4/128GB verze: 5 999 korun

Už ve srovnání s modelem Redmi Note 7 a jeho zaváděcími cenami o 3 až 4 stovky vyššími u všech paměťových variant je tak jasné, že Xiaomi dál tlačí cenu dolu, což je pro zákazníky jedině dobře.

Xiaomi Redmi Note 8T je každopádně skvěle vybavený smartphone, u kterého se neduhy hledají poměrně těžko, obzvláště s přihlédnutím k jeho ceně. Vyhnuli bychom se každopádně 3/32GB variantě a raději bychom si připlatili za některou z vyšších paměťových verzí. U těch nejméně náročných bychom i přimhouřili oči, ale jinak raději sáhněte po alespoň 4 GB operační paměti.

Někomu možná nemusí vyhovovat uživatelské prostředí MIUI, v takovém případě bude asi lepší zvolit některý z telefonů s čistým operačním systémem Android, jako je například Motorola One Vision. Zajímavý čistý Android ovšem zároveň nabízí i samo Xiaomi v podobě modelu Mi A3, ovšem ten má nižší rozlišení displeje, zato v něm ovšem integruje čtečku otisků prstů a ještě jde o AMOLED panel.

Konkurenta pak najdeme i v modelu Honor 9X, který má zase trendy vysouvací přední fotoaparát, takže vám displej neruší žádný výřez. Má ovšem pomalejší nabíjení baterie a hlavně mu chybí NFC. Jinak však můžeme Xiaomi Redmi Note 8T směle doporučit jako dobrou volbu ve střední třídě pro ty, kteří nechtějí dělat kompromisy a rádi s telefonem fotí nebo třeba hrají hry. Zejména děti a teenageři tento mobil pod stromečkem jistě najdou rádi.