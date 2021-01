Mobilní rok 2021: masivní nástup 5G a snaha o návrat do normálu

V letošním roce můžeme očekávat, že se ve světě chytrých telefonů budeme vracet svým způsobem k normálnímu fungování trhu. Zároveň je však téměř jisté, že rok 2021 přinese řadu změn. V podstatě jisté je, že se letos opět budeme muset obejít bez obřích veletrhů, kde s oblibou výrobci své novinky prezentují.

A i když později v roce možná už budou možné „hromadné“ akce, takže bychom se mohli dočkat některých tradičních prezentací smartphonů v podobě velkolepých světových premiér se stovkami účastníků, je velmi pravděpodobné, že výrobci se k nim nebudou vracet tak překotně, jako kdyby koronavirus „zázračně vymizel“ v průběhu loňského roku.

Firmy si jednoduše během roku 2020 zvykly na různé online prezentace a zjistily, že jim to ušetří spoustu času i peněz. Takových prezentací tedy bude nadále drtivá většina, ostatně, Samsung už tímto způsobem představí své modely řady Galaxy S21 už 14. ledna.

To je podstatně dříve, než společnost nové modely řady Galaxy S dosud představovala. A i to bude jeden z obecných trendů roku 2021. Výrobci se budou chtít „zahojit“ a zapomenout na loňský rok, proto své zásadní novinky pro letošek uvedou co nejdříve, aby se také co nejdříve dostaly na trh.

Zapomenout tedy můžeme na tradiční cykly uvádění novinek, které se točily okolo velkých veletrhů a různých sezonních záležitostí: snad jen koncem roku můžeme očekávat tradiční „předvánoční“ vlnu, jinak by však měly letošní novinky přijít dříve, než bývalo obvyklé. Zároveň bude jejich uvádění více rozprostřeno v čase.

Nástup 5G

Co se výbavy a provedení smartphonů týče, je prakticky jasné, že rok 2021 bude skutečně rokem masového nástupu podpory 5G. Už v loňském roce jsme se dočkali 5G smartphonů s cenou výrazněji pod 10 000 korun, letos můžeme doufat v prolomení bariéry 5 000 korun, byť k tomu dojde spíše později během roku.

5G se během letošního roku stane běžnou součástí smartphonů a v podstatě můžeme doufat, že zmizí trend, kdy existují 5G i „ne-5G“ varianty téhož modelu a zákazníci si na to musí dávat pozor nebo přemýšlet, jestli má příplatek za 5G variantu smysl. Opět platí, že tento trend bude sílit v průběhu roku a měly by se k němu přidávat i menší značky.

Snaha se odlišit

V uplynulých letech byly trendy ve výbavě chytrých telefonů vcelku jasné: rostly úhlopříčky displejů, zmenšovaly se rámečky, sílily procesory a rostl počet fotoaparátů na zadní straně. Tyto trendy se však víceméně vyčerpaly, výrobci musí najít nové cesty, jak se odlišit a co nového uživatelům přinést. Netvrdíme, že ještě foťáky na zadních stranách smartphonů nepřibudou a že se u některých modelů displeje nezvětší, ale důraz by měl být na jiné technické novinky.

Některé z nich budou spíše kosmetickými detaily, jako je třeba nástup čelních fotoaparátů schovaných pod displejem (zatím ovšem rozhodně ne masový - technologie potřebuje vylepšit), nebo snaha výrobců ušetřit a zbavit se nabíječky z balení telefonů, jako to už u iPhonů 12 udělal Apple. Ale budou tu i další cesty, jak udělat něco jinak. Apple loni naznačil, že možná kvůli růstu úhlopříček v uplynulých letech nastal čas pro renesanci kategorie špičkových a přitom kompaktních smartphonů, v této kategorii by se letos mělo objevit více nováčků než v uplynulých letech.

Kdo ví, možná se v rámci snah odlišit se dočkáme i prvních smartphonů zcela bez konektorů, bezdrátové nabíjení by mělo být čím dál běžnější a možná to někdo touto cestou zkusí. K určité diverzifikaci bude docházet i na poli čipsetů: loni to kvůli embargu „schytaly“ čipy HiSilicon Kirin od Huaweie a asi ani letos nebudou mít významnou pozici na trhu. Posílit by měly čipsety Exynos od Samsungu a pokračovat by nejspíš měl i růst MediaTeku, jehož loňské čipsety Dimensity se překvapivě povedly, a tak po nich sáhla řada výrobců s kořeny především v Číně.

Na poli čipů se možná letos dočkáme i vlastního počinu od Googlu. Ten by po vzoru Applu chtěl své tablety, chromebooky a smartphony Pixel vybavit vlastním čipsetem, který by měl přinést nejen vysoký výkon, ale také další výrazné zlepšení schopností fotoaparátů. Google se v tomto ohledu doposud spoléhal na čipy od Qualcommu a vlastní koprocesor Visual Core, který se staral právě o zpracování snímků – avšak loni uvedené Pixely už Visual Core nemají, dokonce si vystačí s čipy Qualcommu vyšší střední třídy namísto špičky.

To ukazuje, že procesory dělají solidní pokroky, zároveň je však jisté, že Google neusnul na vavřínech. To, že nepokračuje ve vývoji Visual Core, neznamená, že na této oblasti nepracuje. Naopak, chystá ještě větší skok, uvidíme, jestli ho letos dovede uskutečnit.

Samozřejmým trendem v rámci snahy o odlišení bude výraznější nástup smartphonů s ohebnými displeji. A vůbec různých dalších cest hledání nových konstrukcí. Loňský rok byl navzdory očekáváním z hlediska ohebných displejů trochu zklamáním, novinek bylo jen málo, ale to bylo v mnohém dáno i právě nečekanými událostmi roku. Letos představí telefony s ohebnými displeji daleko více značek a můžeme očekávat konečně průnik i do nižších cenových pater.

Ostatně, ve výprodeji se Motorola Razr (2019) nebo Samsung Galaxy Z Flip (bez 5G) dají sehnat za ceny okolo 20 000 korun a právě pod tuto hranici by některé letošní novinky měly zamířit rovnou. Nepůjde však o novinky od prémiových značek a možná ani od „vyzyvatelů“, jako jsou Xiaomi. Naděje si v tomto ohledu děláme především z příchodu TCL do této kategorie: firma své koncepty s ohebným displejem prezentuje už zhruba dva roky a vždy říkala, že důležitá je cena.

A hranice 20 000 korun, nebo řekněme 1 000 dolarů, byla vždy tou „magickou“, pod kterou to TCL začíná dávat smysl. Slevy prémiových modelů ukazují, že čas na prolomení této bariéry právě nastal. Naopak čekat nejspíš nemůžeme iPhone s ohebným displejem.

Konec čínského embarga

S velkým očekáváním hledíme do roku 2021 ohledně událostí kolem amerického embarga uvaleného na Huawei. Nedá se čekat, že Joe Biden po nástupu do funkce prezidenta toto embargo „šmahem“ zruší, ale vztahy s Huaweiem by se mohly v průběhu roku postupně narovnávat a firma by mohla dostat větší prostor pro prodej svých smartphonů na světových trzích. Zároveň však Huawei jistě nepoleví ve snaze získat větší nezávislost a samostatnost, takže bude zajímavé pozorovat, jak ochotně se firma bude vracet třeba ke službám Googlu, pokud k tomu dostane šanci (doufáme, že dostane).

A i kdyby nakonec tuto šanci Huawei nedostal, je tu značka Honor, která se nově osamostatnila a bude chtít vyplnit prostor, který Huawei vyplnit nemůže a který mu v průběhu loňského roku tak trochu sebrala konkurence. To by mimochodem mohlo mezi agresivními čínskými značkami, jako jsou Xiaomi, Realme, OnePlus a právě Honor vyvolat do jisté míry cenovou válku: Honor bude chtít dobýt ztracené pozice, zatímco konkurenti se budou jistě bránit.

Rok 2021 by tedy měl na poli smartphonů přinést velmi různorodé dění a pestrost. Na novinky se už moc těšíme.