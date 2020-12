Další potvrzený smartphone, který bude mít Snapdragon 888. Jmenuje se Race

Tím úplně prvním bude Xiaomi Mi11, což bylo oznámeno již při premiéře samotného procesoru. Qualcomm zmínil i další výrobce, které jeho špičkový čip nasadí do svých telefonů. Jsou jimi Lenovo, Motorola, Asus, LG, všechny značky koncernu BBK Electronics (Oppo, Vivo, OnePlus, Realme), Meizu, Sharp, ZTE nebo Nubia.

Ve výčtu překvapivě chybí Samsung, přesto se všeobecně očekává, že i tento výrobce Snapdragon 888 nasadí, a to v chystané řadě Galaxy S21 u přístrojů určených pro americký trh. Navíc Samsung bude zmíněný čip vyrábět (více viz Výrobci procesorů do mobilů se nenudí. Přetahují si klienty a řeší Huawei).



Krátce po premiéře se k využití nového vrcholného snapdragonu přihlásilo Realme. Použit bude u produktu s kódovým označením Race, který je vrcholným modelem tohoto výrobce pro příští rok. Přesné typové označení neznáme, je možné, že Realme zůstane u názvu Race, pravděpodobnější však bude číselné označení v řadě X. Současný top model nese označení X50 Pro.



Realme k novince nic dalšího neprozradilo, alespoň ne v české tiskové zprávě. Zahraniční zdroje dodávají velikost pamětí: 12 GB operační a 256 uživatelské. Což je však logické, stejně velkou paměť má již zmiňovaný letošní top model X50 Pro. Ten má letošní nejvyšší procesor od Qualcomu, tedy Snadragon 865.

Nové Realme „Race“ by mělo hned od začátku dostat čerstvý Android 11 a firemní uživatelskou nástavbu UI 2.0. Termín uvedení neznáme, lze ho však očekávat v prvním čtvrtletí příštího roku.



Snapdragon 888 bude jeden z nemnoha čipů na trhu, které jsou vyráběné nejnovějším 5nm výrobním procesem. Prvním je A14 Bionic od Applu, který už najdeme v nejnovějších iPhonech 12. Dalšími budou procesory od Samsungu. Slabší Exynos 1080 už výrobce představil, špičkový Exynos 2100 na premiéru čeká.