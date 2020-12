Bude nejvýkonnější na světě? Exynos 2100 bude mít premiéru na CESu

Veletrh CES začíná příští rok 11. ledna. Jenže kvůli pandemii koronaviru nebude probíhat jako obvykle na výstavišti v Las Vegas, ale uskuteční se jen online. A jednou z významných novinek, která tam bude představena, je nový čip Exynos 2100 od Samsungu.

Představení proběhne jen dva dny před premiérou nové top řady smartphonů Samsung S21. Ta už ovšem nebude součástí veletrhu CES. A právě modely S21 mají být prvními telefony osazenými tímto procesorem. Tedy alespoň modely určené pro evropský trh, pro ten americký budou mít pravděpodobně tradičně procesory Qualcomm, konkrétně Snapdragon 888.

A právě Snapdragon 888 a Exynos 2100 budou patřit mezi nejvýkonnější procesory pro příští rok, respektive budou s největší pravděpodobností těmi nejvýkonnějšími. Oba bude vyrábět Samsung nejnovější 5nm technologií. Tou je zatím vyráběn jediný procesor, a to A14 Bionic od Applu.

Doposud platilo, že nejvýkonnější Snapdragony překonávaly výkonem top procesory Exynos od Samsungu. To se nelíbilo evropským zákazníkům Samsungu, protože neměli na výběr a u top modelů dostávali méně výkonný hardware než zákazníci v USA nebo jinde ve světě. Vznikly kvůli tomu i petice.

Ovšem tentokrát by na stížnosti nemuselo dojít. Naznačují to výkony slabší novinky Samsungu, kterou je už představený procesor Exynos 1080, taktéž vyráběný nejmodernějším 5nm procesem. Ten bude mířit do levnějších přístrojů, zhruba na pomezí vyšší střední třídy a cenově dostupnějších top modelů.

Podle prvních benchmarků se výkon Exynosu 1080 vyrovnává současnému nejvýkonnějšímu Snapdragonu 865+ a není výrazně slabší než chystaný Snapdragon 888. Exynos v jednojádrovém testu Geekbench 5 získal 888 bodů a ve vícejádrovém 3 244 bodů. Snapdragon 888 ve stejném testu získal v jednojádrovém testu 1 135 bodů a ve vícejádrovém 3 681 bodů.

První nasazení Exynosu 1080 je už známé, dostane ho chystané Vivo X60. A to by mělo být představené ještě do konce letošního roku. Zatím neznámý telefon s tímto čipem v konkurenčním benchmarku Antutu překonal všechny nejvýkonnější telefony letošního roku.