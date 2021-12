Zachránil jsem Foglarovi život. Nebýt mě, smetl by nás vlak, vzpomíná galerista

O příběhy Jaroslava Foglara a kresby Marka Čermáka, který od konce 60. let navázal na svého předchůdce Jana Fischera, se lidé neustále zajímají. Jak si to vysvětlujete?

Dílo Jaroslava Foglara je fenomén, který nikdy neztratí své kouzlo. Rychlé šípy jsou navždy spojeny se jmény Jan Fischer a Marko Čermák. Jsem šťastný, že jsem se mohl seznámit s Markem a získat jeho kresby a ilustrace do své galerie. Doslova žasnu nad tím, jak se lidé všech generací o dílo tohoto výjimečného člověka zajímají.

Galerii navštěvují i lidé kolem 20 až 30 let, kteří komiksový svět Rychlých šípů objevili u svých rodičů a prarodičů. Je vidět, že lidé dokážou snít. A to i v dnešní hektické době, která je nutí k opaku. Jsem moc rád, že takoví lidé existují. Jsem velmi potěšený, když někteří z nich navštíví galerii a zasvěceně mluví o Foglarových knížkách, o jejich hrdinech i autorech, kteří jim dali život v komiksových příbězích. Naštěstí žijeme v době, kdy vycházejí reedice, takže je možné vlastnit celé Foglarovo dílo. Prostě český fenomén není Harry Potter ani Batman, ale hrdinové z Foglarových příběhů.