12:00 , aktualizováno 12:00

Znalec komiksů a jejich velký fanoušek Petr Litoš vydává komiksy pod značkou dnes už kultovního Nakladatelství CREW téměř čtvrtstoletí. Léta jejich vydávání dotoval ze svého a dodnes to, co vydělají, investuje zpět do obrázkových příběhů. Proč se čtou komiksy čím dál víc a jaké intelektuální či erotické skvosty mezi nimi najdete?