Zuří epidemie, hrozí sucho, množí se konflikty... Čeho se bojíte nejvíc?

Komunistů. Dodnes tu totiž plno lidí říká, že se měli za komunistů líp.

Dovedete si to vysvětlit?

Ne. Dobře, měli jistotu práce, mohli jet do lázní, a když sklonili hlavu, stát jim za to něco dal. Ale jinak? Fakt nevím, já žil většinu života někde jinde. Jenže i v Americe mezi mladými lidmi na univerzitách extrémní levičáctví vyloženě bují.