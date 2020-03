Kvůli němu vzniklo MeToo. Filmový producent Weinstein si odsedí 23 let

Americký soud poslal bývalého filmového producenta Harveyho Weinsteina na 23 let do vězení. V únoru byl uznán vinným ze znásilnění a sexuálního nátlaku. Informovala o tom agentura AP. Weinsteinovi hrozilo za mřížemi až 29 let, obhajoba naproti tomu žádala pětiletý trest vězení.