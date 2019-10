V osmdesáti na vrcholu svých sil. Eva Jiřičná bude hostem Rozstřelu

Letos v červnu na sebe Jiřičná upozornila vítězným návrhem architektonické soutěže vypsané společností Central Group na novou podobu žižkovské lokality přezdívané Mordor, kde stojí budova bývalého Telecomu. Kritici architektce a jejím kolegům vyčítají především výšku budovy, která dosahuje sta metrů.

V posledních letech Jiřičná v Česku realizovala projekty pro Univerzitu Tomáše Bati, naposledy v roce 2017 sídlo Fakulty humanitních studií. V plánu je také výstavba budovy Novomlýnská, která bude dominovat při vjezdu do ulice Revoluční ze Štefánikova mostu.

Životní jubileum a hlavně zásadní díla rodačky ze Zlína letos připomněla výstava v Centru současného umění DOX. Její součástí byly i fenomenální skleněné schody, které ji proslavily.

Eva Jiřičná žije ve Velké Británii od roku 1968, kdy jí byl upřen vstup do Československa poté, co zamířila do Anglie na stáž. V roce 1984 pak založila vlastní architektonické studio Eva Jiricna Architects Limited, v roce 1999 společně s Petrem Vágnerem vytvořila ještě jedno pražské - AI DESIGN.

Pro Signal Festival vytvořila Jiřičná instalaci nazvanou A co kdyby to byla pravda? v podobě velkého meteoritu. Akce začíná ve čtvrtek ve 12 hodin a skončí v neděli 13. října.