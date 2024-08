Signal Festival 2024

Komu by se v průběhu roku zastesklo po oblíbeném festivalu světla Signal či by se jen rád nechal unášet uměleckou hrou tmy a světel, nechť zamíří do nově vzniklé Lumia Gallery v pražské Celetné...

Videomappingem na Karlínském náměstí začne po loňské pauze Signal festival. Za světelným uměním se mohou diváci vydat do Karlína, na Staré Město a poprvé také do Holešovic. Jednu trasu organizátoři...

Od čtvrtka do neděle pražské ulice rozsvítí Signal Festival. Novinek má pro letošní ročník hned několik – tou nejvýraznější je rozšíření programu do tzv. augmentované reality (AR). Některá díla budou...

V zákulisí festivalu světla. K rozzáření budovy je třeba výbava za miliony

Festival světla Signal láká do ulic Prahy denně desítky tisíc zájemců. Po cestě z různých míst vykukují nafukovací postavy. My jsme se podívali do zákulisí několika expozic, abychom vám ukázali, co...