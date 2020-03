RECENZE: Cohenova biografie se čte jako klasicky vyklenutý román

Knižní biografii kanadského básníka, spisovatele, textaře, zpěváka a skladatele Leonarda Cohena ještě před vydáním předcházela zvěst skutečné události. Očekávání se naplnila, kniha I’m Your Man: Život Leonarda Cohena z pera britské hudební publicistky Sylvie Simmonsové je perfektně odvedená práce. Vzor tomu, jak by podobné knihy měly vypadat.

Simmonsová měla na jedné straně výhodu – psala o člověku, jehož zacházení se slovem, větou, veršem, melodií a hlasem může sloužit jako etalon toho, jak se svébytným přístupem k hudbě uspět i v rámci masového publika, bez jakékoliv úlitby obecnému vkusu. Není snad člověka, který by alespoň jednou v životě nezaslechl Cohenovu skladbu Hallelujah.

Na straně druhé se autorka musela o to víc snažit, aby Cohenův silný životní příběh nepřevyprávěla banálně, plytce a zjednodušeně. Nestalo se, Simmonsová odvedla vynikající práci.



Život Leonarda Cohena je citlivě a empaticky napsaná kniha s hlubokým porozuměním pro Cohenovy životní zákruty, ovšem bez stopy jakékoliv devótnosti. Simmonsová rozumí Cohenovu bohatému vnitřnímu světu, chápe jej a dokázala si do něj najít cestu.

Kniha je vystavěna chronologicky, sledujeme nejprve zrod básníka, poté spisovatele a nakonec i písničkáře. Ve volném, neuspěchaném tempu odpovídajícímu Cohenovým písničkám se seznamujeme s jeho životním zázemím, rozebíráme otázky víry, mnohdy plné paradoxů, to když se ortodoxní žid Cohen zaplétá se scientologickou „církví“, dozvídáme se, jak byla ve své době přijata jeho alba nebo romány.

Některé pasáže jsou opravdu strhující, znalec si například pochutná na kapitole, v níž autorka líčí nelehký zrod desky Death Of A Ladies’ Man z roku 1977, kterou produkoval šílený génius Phil Spector, toho času ve vězení, kde si odpykával trest za vraždu herečky Lany Clarksonové. Střet maniakálního, alkoholem nadopovaného monstrega (Spector), a v té době zničeného, zdeptaného a do sebe pohrouženého introverta Cohena je v knize popsán s patřičným odstupem a nadhledem, přesto zasvěceně a poučeně. Simmonsová nikomu nestraní, přiznává zásluhy jak Cohenovi, tak Spectorovi. Je si dobře vědoma kontroverze, jakou album vyvolalo, přesto se snaží o maximálně věcný přístup.

I’m Your Man: Život Leonarda Cohena Sylvie Simmonsová překlad: Pavel Pokorný Prostor, 2020, 520 stran Hodnocení­: 90 %

Takto by hudební biografie měly vypadat, včetně skvělého překladu do češtiny. Nejde jen o příběh „jednoho muzikanta“, I’m Your Man: Život Leonarda Cohena se čte jako román, v jehož centru stojí člověk plný víry, odhodlání, ale i pochybností. Najdeme v něm vše, co patří k muzikantskému životu. Sex, drogy, i kus toho rokenrolu, i když Cohen nikdy nebyl tím, čemu říkáme rocker. Těžko ho hlavně zařadit do nějaké jasně vymezené nejen hudební škatulky. Byl originální, nezaměnitelný, s nikým neporovnatelný.



Kde jiní vystavovali na odiv dlouhé kadeře a rozevláté róby, tam Leonard Cohen chodil v obleku na míru a krátce střiženém účesu. Konzervativní bychom mohli označit i jeho hudbu, ovšem jen navenek, na první letmý dojem. Při hlubším ponoru odkrýváme mnohé další vrstvy, což spojeno s četbou této knihy skýtá opojný, nejen hudební prožitek. Po přečtení poslední stránky pocítíte silné nutkání vytáhnout se sbírky jakékoliv Cohenovo album a poslechnout si ho. Věřte, že i když ho třeba znáte zpaměti, budete mít pocit, jako kdybyste ho slyšeli poprvé.