Zabíjení plodí jen nenávist a další zabíjení, psal autor Obchodu na korze

10:55 , aktualizováno 10:55

Nebýt Ladislava Grosmana, prvního Oscara pro Československo by nezískal snímek Obchod na korze. Právě on totiž napsal knižní předlohu, na kterou sláva filmového zpracování vrhla lehký stín. Napravit se to nyní snaží nakladatelství Akropolis společně s editorem Jiřím Opelíkem.