Zemřel filmový publicista Jan Foll

Po dlouhé těžké nemoci zemřel v 70 letech uznávaný filmový publicista Jan Foll. Pracoval v někdejší Ústřední půjčovně filmů, přátelil se s Václavem Havlem, psal do samizdatových Lidových novin. Počátkem 90. let působil v Československé televizi, poté jako nezávislý publicista a dramaturg. Napsal několik knih, účinkoval v dokumentech a hrál menší role ve filmech Pavučina, Nemocný bílý slon, Kouř, Mňága - Happy End, Kamenný most, Rok ďábla, Hany či Cena za štěstí.