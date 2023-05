Po dlouhé nemoci zemřela královna rokenrolu Tina Turnerová. Bylo jí 83 let

„Svět s ní ztrácí hudební legendu a vzor,“ uvedl v prohlášení její mluvčí Bernard Doherty.

S charakteristickým chraplavým hlasem byla Turnerová součástí světového rocku více než půl století. Její kariéra, během níž nevzbuzoval obdiv jen její hlas, ale i dlouhé nohy, však nebyla zdaleka bez zádrhelů. Pověstný elán a nezkrotná povaha ji nakonec pomohly dojít až na vrchol. I když před skoro 25 lety ohlásila konec kariéry, v roce 2008 se ještě vrátila a sršela energií.

Přestože zpěvačka neměla v životě na růžích ustláno, dotáhla to až mezi nejúspěšnější rockové hvězdy všech dob. Osminásobná držitelka cen Grammy, která prodala přes 180 milionů desek, svoji kariéru začínala nadvakrát. Poprvé se o ni veřejnost dozvěděla v roce 1960, kdy se svým budoucím manželem Ikem Turnerem přišli se songem A Fool in Love. Druhým začátkem pak pro zpěvačku byla osmdesátá léta, kdy se vzpamatovala z rozvodu s agresivním a na alkoholu závislým mužem.

První větší úspěch jí v roce 1971 přinesl hit Proud Mary, se kterým bodovala v žebříčku amerických singlů Billboard Hot 100. Byl to zároveň i nejúspěšnější počin Ike&Tina Turner Revue, skupiny, se kterou tehdy Tina s manželem vystupovala. Popularita zpěvačku přivedla i k filmu. V sedmdesátých letech se objevila například ve snímcích Gimme Shelter (1970), Soul to Soul (1971), mihla se i ve filmové verzi rockové opery Tommy z roku 1975.

Závratný úspěch přišel v roce 1984 s albem Private Dancer. Během následujícího roku se ho prodalo na deset milionů kusů a zpěvačce vyneslo tři ceny Grammy. Turnerová tehdy změnila image a stylově se posunula od soulu a blues k popu, na její pomyslné cestě vzhůru už ale nic nestálo.

Stala se jednou z nejžádanějších, její koncerty přitahovaly tisíce fanoušků. V tomto období vznikla i řada dalších hitů jako třeba We Don’t Need Another Hero (z filmu Mad Max, v kterém si i zahrála), Simply the Best či Typical Male. Do povědomí milovníků Jamese Bonda se dostala s hitem Goldem Eye (1995), titulní písní stejnojmenné „bondovky“.

Na své konto si připsala i rekord v návštěvnosti, když na její koncert v Riu de Janeiro v lednu 1988 přišlo 182 tisíc diváků, do té doby největší počet vůbec. Své fanoušky legendární hvězda nebavila jen zpěvem, její koncerty jsou velká show plná světelných efektů, pyrotechniky a blyštivých kostýmů. V kulisách velkolepých scén byla zpěvačka v odvážných modelech a na vysokých podpatcích jako doma. Podle mnohých svým mladistvým elánem strčila do kapsy i o generace mladší kolegyně.

Narodila se jako Anna Mae Bullocková 26. listopadu 1939 na farmě Nutbush v americkém státě Tennessee, později svému rodišti vzdala hold jedním z jejích prvních hitů Nutbush City Limits. Pěveckou premiéru si odbyla již v dětství, když v kostelním sboru zpívala gospely. Po rozvodu rodičů ji vychovávala babička, v 16 letech pak odešla do městečka St. Luis, kde v jednom z místních klubů potkala Ika Turnera, kapelníka rhytm & bluesové kapely Kings of Rhytm. A právě Turner nastartoval její pěveckou dráhu, zároveň ji ale během jejich šestnáctiletého manželství přivedl svým bouřlivým životem a násilnickým chováním téměř až na dno.

Podle zpěvačky ji z osobní krize, kterou provázelo nejen přibrzdění sólové kariéry, ale i spousta dluhů, pomohla posilovna a buddhismus. Matka čtyř synů, dvou vlastních a dvou adoptovaných, žila zdravě a její jedinou slabostí byla prý zmrzlina.

Poslední studiovou desku Twenty Four Seven natočila Turnerová v roce 1999 a o rok později se „definitivně“ rozloučila se svým publikem. K radosti fanoušků ale později názor změnila a vyrazila na turné k padesátiletému výročí své kariéry. Nezapomněla ani na Prahu, kde vystoupila v dubnu 2009 v zaplněné O2 aréně, tehdejší koncert pro české publikum byl již třetím v pořadí. Poprvé zde vystupovala v roce 1981, kdy nadchla Lucernu, podruhé pak o 15 let později na pražské „Bohemce“.

„Rocková babička“, jak zní asi její nejčastější přezdívka, se však babičkou vůbec necítila. „To číslo vůbec nic neznamená, prostě nic,“ hodnotila svůj věk, když jí bylo 70.