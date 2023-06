Zemřela populární „dívka z Ipanemy“, zpěvačce Astrud Gilbertové bylo 83 let

Ve věku 83 let zemřela brazilská zpěvačka Astrud Gilbertová, která nazpívala zřejmě nejznámější verzi slavného hitu Dívka z Ipanemy. Informoval o tom list The Guardian s odkazem na na jejího spolupracovníka Paula Ricciho. Gilbertová hit jazzového stylu bossa nova nazpívala anglicky v roce 1963, kdy se do studia dostala náhodou v doprovodu manžela, kytaristy Joaoa Gilberta.