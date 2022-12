Opustil jsi svět příliš brzy, píše Tina Turner. Zemřel i její druhý syn

„Ronnie, opustil jsi svět příliš brzy. V smutku zavírám oči a myslím na tebe, můj milovaný synu,“ napsala ve svém vyjádření třiaosmdesátiletá Tina Turner, která porodila Ronnieho v roce 1960 v manželství s Ikem Turnerem, s nímž se rozešla v roce 1976.

Ronnie Turner zemřel počátkem prosince poté, co mu sousedé nedokázali pomoci, když se na ulici u svého domu v Los Angeles začal potýkat s problémy s dýcháním. Přivolaná záchranka už mohla jen konstatovat smrt.

Dvaašedesátiletý herec bojoval s rakovinou tlustého střeva, podle lékařské zprávy zemřel na komplikace související právě s onkologickým onemocněním.

Staršího syna Craiga, který se v roce 2018 zastřelil, měla Tina Turner ve svých osmnácti letech se saxofonistou Raymondem Hillem, členem kapely Kings of Rhytm. Později byl adoptován jejím druhým manželem Ikem Turnerem.

Podle dostupných informací se zpěvačka v posledních letech pravidelně nestýkala s žádným ze synů, pouze jim posílala peníze. „Tina mě vychovávala od dvou let. Je jedinou matkou, kterou jsem poznal. Ale nemluvil jsem s ní už pěkně dlouho, asi od roku 2000. A myslím, že ani jeden z mých bratrů s ní nemluvil,“ řekl v roce 2018 v rozhovoru pro týdeník The Mail on Sunday zpěvaččin druhý nejstarší syn Ike Turner.

Toho Tina Turner adoptovala i s jeho bratrem Michaelem, když si vzala jejich otce Ika Turnera. Muzikant Ike měl problémy s drogami a svou manželku psychicky i fyzicky týral celých šestnáct let, kdy byli spolu. Turnerová se poté jedné noci sebrala a utekla z domu, jak v jednom z rozhovorů popisovala „s pouhými 36 centy v kapse“.

Zpěvačka žije od roku 1994 ve Švýcarsku se současným manželem, německým hudebním producentem Erwinem Bachem.

