Od modelingu jsem přešla k vlastní firmě, říká patnáct let po Miss Hana Věrná

V roce 2009 jste se stala II. vicemiss ČR. Je to už patnáct let, co se ve vašem životě za ty roky změnilo a co jste díky titulu ze soutěže krásy ve svém životě nastartovala?

Ročník 2009 byl posledním ročníkem pana Zapletala. Za těch patnáct let se toho samozřejmě změnilo hodně. Vystřídala jsem pak spoustu profesí. Modelingu jsem se už dál nevěnovala a šla jsem do reklamky. Pak jsem si otevřela vlastní firmu a teď jsem už několik let maminka na plný úvazek.

Pomáhá při podnikání v životopise kolonka, že jste držitelkou titulu Miss?

Já se přiznám, že jsem si nikdy nebyla úplně jistá, jestli to pomůže, nebo jestli to tam spíš raději neuvádět, aby na mě hned od začátku, když to někdo bude číst, neměl pifku a neříkal si „Ach, nojo, Miss“ a podobně. Když se pracovalo s klienty v módní branži a modelingu, tak to plus bylo. Ale když už jsem šla mimo modeling, moc jsme tituly Miss neřešili. Tam už se řešily spíš ty vysokoškolské.

Jste dvojnásobnou maminkou. Je to náročné? Všechny ty priority typu „být hezká“ najednou nejsou na prvním místě...

Vy nemáte ještě děti, že? (smích) Je to náročné. Myslím si, že je to vlastně to nejnáročnější, co v životě asi je. Jste zodpovědní za nový život, který musíte úplně všechno naučit a učíte to i sebe. S prvním dítětem i s následujícími, protože každé dítě je originál. Učíte je chodit, jíst, mluvit, jezdit na kole, plavat, prostě všechno. A hlavně je učíte i nějakému slušnému chování. Je to náročné.

Vítězky Miss ČR 2009: Miss ON-LINE čtenářů iDNES.cz a Miss Sympatie Nikol Rišková (vlevo), I. vicemiss Lucie Smatanová, vítězka Aneta Vignerová a II. vicemiss Hana Věrná

Co říkají na výchovu dětí vaši rodiče? Vedete děti do světa?

Rodiče jsou až na Moravě, my žijeme u Prahy, takže nás vidí většinou jednou za měsíc. Ale asi jsem se nesetkala s nějakými narážkami na mou výchovu v negativním slova smyslu. Vždycky jsem chtěla vychovávat své děti tak, jak jsem byla vychovaná i já. Máme krásnou velkou rodinu, snažím se kluky vést stejně, jak vedli rodiče kdysi mě.

Ke skromnosti a k tomu, abyste byla v životě vděčná?

To určitě taky. Ale já mám dva kluky a myslím si, že ti se ve světě neztratí. Každý je trošku jiná povaha. Mladší je víc po mně, starší víc po manželovi, v dnešním světě musí mít oba trochu ostré lokty. Já tu výchovu vedu, řekla bych, ne volně, to určitě ne. Jsem přísná máma. A určitě nejsem máma, která běhá za dětmi na hřišti a pořád je kontroluje, aby neupadly. Chci, aby kluci byli hlavně trošičku samostatní a nebáli se sami zkoušet nové věci a byli soběstační.

Jak už jste zmínila, váš vítězný ročník 2009 byl posledním ročníkem té kdysi velmi prestižní soutěže Miss pana Zapletala. Kam se ztratil ten punc?

To já nevím. Tehdy to bylo takové hrozně zamotané. Byla jsem v posledním ročníku a pak jsem ještě reprezentovala na Miss Supranational, kde jsem se umístila jako druhá. To tam byl po Táně Kuchařové také takový první větší úspěch. Teď máme i novou Miss World... Ale po Zapletalově Miss to šlo celé nějak do ztracena. Obnovilo se to, co jsem si začala všímat před pár lety, kdy konkurence udělala novou Miss. A vede to trošičku jinak.

Vzpomenete si po těch patnácti letech, z čeho jste tehdy jako vicemiss měla opravdu největší radost?

Já jsem měla velkou radost hlavně už z toho umístění, nečekala jsem to. Když jsme byly na soustředění, myslela jsem si, že jsou tam jiné favoritky. Byla jsem mile překvapená, že jsem se umístila. Bylo mi tehdy devatenáct let, takže mě to vystřelilo do vesmíru. Byla jsem moc ráda za všechno. A když zase zmíním svou rodinu, hned jsem všechny vzala do různých restaurací, kam jsem tehdy dostala poukázky, využívala jsem služby našeho řidiče, byt, který jsme s ostatními vítězkami Miss dostaly. Měly jsme se ten rok krásně.

