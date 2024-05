Michael Douglas prozradil, proč nesnáší používání koordinátorů intimity

Hollywoodský veterán, který se proslavil erotikou ve filmech Základní instinkt nebo Osudová přitažlivost, věří, že odborníci berou kontrolu filmařům, pokud jde o zobrazování skutečné sexuality člověka a činí z ní něco nepřirozeného a strojeného.

„Už jsem ve věku, kdy se o to nemusím starat! Ale s koordinátory intimity je to zajímavé. Připadá mi to, jako by manažeři přebírali kontrolu nad vším od filmařů. Podle mých zkušeností nesete jako muž odpovědnost za to, aby se žena cítila dobře. Řeknete: ‚Budu se tě dotýkat, jestli to nevadí.‘ Jde to pomalu, ale vypadá to, že se to děje přirozeně,“ svěřil Michael v rozhovoru pro Radio Times.

Michael Douglas se svou hvězdou na hollywoodském chodníku slávy (Los Angeles, 6. listopadu 2018)

„Jsem si jistý, že byli lidé, kteří překračovali hranice, ale dříve jsme se o to postarali sami. Udělali si negativní pověst a byl s nimi konec. Ale mluvil jsem s dámami, protože jsem dělal několik těch sexuálních filmů a teď o tom vtipkujeme, jaké by to bylo, kdyby s námi pracoval koordinátor intimity,“ dodal Douglas.

„Když děláte milostnou scénu, je pro dámu důležité, abyste toho nezneužívali,“ pokračoval Douglas s tím, že filmy na kterých pracoval, vznikly ještě předtím, než se rozšířili koordinátoři intimních scén. „Když začínáte, řeknete jim předem: ‚Dobře, dám ruku sem. Je to v pořádku? Dobře, položíš ruku sem a pak se půjdeme líbat, líbat a pak půjdeme... půjdeme dolů. Je to velmi dobře choreograficky zvládnutelné,“ řekl.

Douglas je od roku 2000 ženatý s hereckou kolegyní Catherine Zeta-Jonesovou.