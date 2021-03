RECENZE: Hudbu Olivera Torra je potřeba dotvořit si ve vlastní hlavě

Album Fragility of Context je sólovým debutem v Praze usazeného britského skladatele a producenta Olivera Torra a zároveň jedna z nejpozoruhodnějších elektronických nahrávek prvního čtvrtletí.



Zprvu působí roztěkaně, chaoticky, jako kdyby Torr neustále od ústřední melodické linky odbíhal a pracoval na více skladbách současně, přičemž motivy první rozpracované náhodně vkládal do druhé. Výsledkem však není chaos, nýbrž do detailu promyšlený celek.

Hudba nechává hodně prostoru na posluchači a vyloženě trvá na tom, aby k ní přistoupil po svém. Záleží na kontextu, a to nejen ze strany tvůrce, ale i příjemce. Pro Torra je to způsob vyrovnání se s psychickými problémy, což neznamená, že ho tak musí nutně brát i posluchač.

Fragility of Context Oliver Torr Hodnocení­: 85 %

Každý ho může interpretovat po svém, k čemuž jako by Torr přímo vybízel. Jde o konceptuální dílo, náleží k němu přidružené aktivity jako galerijní výstava a projekt Trans Europe Postal Express, v jehož rámci zaslal vybraným evropským hudebníkům magnetofon a poprosil je, aby zaznamenali zvuky ze svého okolí, které on pak zpracuje. Náhoda, kouzlo okamžiku, nečekané souvislosti, to vše hraje v Torrově přístupu k hudbě velkou roli.