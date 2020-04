RECENZE: Katarzia se na albu Celibát brání okolnímu světu

Hlídací kočka Vstupenky Vám chytím vždycky. Pohlídám přednostní prodeje, vstupenky na poslední šanci, začátek prodeje, slevy i konání akce. Sledovat interpreta Katarzia

Vstoupit do světa písničkářky Katarzie není úplně snadné. Ona se brání, řečeno slovy jedné staré písničky Karla Černocha. V textech je otevřená, zpívá o sexuální i citové abstinenci (úvodní Samota mi nevadí), o vyšetření na pohotovosti (Tristan a Izolda), kde zpívá věty jako „slečinka, vy máte srdce na padrť zlomené“, vyjadřuje se k momentální náladě ve společnosti, řeší kromě jiného otázku xenofobie a sexuálních menšin (Drag Queen) a podobně.

Při poslechu alba máte pocit, jako když jí nahlížíte přes rameno při psaní deníčku. Na oko vám to dovolí, ale úplně komfortně se při tom zřejmě necítí. Je to znát jednak v jejím zpěvu, je jakoby uzavřený do sebe, introvertní. Katarzia nemá potřebu předávat emoce na podnose, šetří jimi. Choulí se jakoby sama do sebe a hudební složkou jako kdyby si kolem sebe stavěla jakousi ochranou zeď. Nebo přesněji zvukové útočiště, skrýš, kde se může schovat se svými myšlenkami.



Proto tolik polámaných, pokroucených a všelijak pochroumaných zvuků, rozbitých a zase slepených beatů. Změn tempa, kaleidoskopických střípků melodií, které se vám v hlavě poskládají až po několikerém přehrání. Katarzia se podvědomě brání přijít s hitem na první dobrou, několikrát má nakročeno k vyloženě chytlavému hitu, pak ale uhne jinam a zamete s posluchačským očekáváním. Je to odvážný přístup, ale vyplatí se. Deska tak udržuje v takřka neustálém napětí. V písničkách je hodně neklidu, nervózní energie, ale také dost prostoru pro vlastní fantazii.

Z vlastní zkušenosti mohu říct, že nejlépe se Celibát poslouchá večer před spaním, kdy se stav bdělý zvolna přelévá do snění a do hudby se vám začnou promítat první úryvky snů. Pak album dostane ještě další podobu a tvar, stane se vaší součástí.

Katarzia na Celibátu poprvé zpívá česky – ve skladbě Hoří i voda, kde její hlas doprovází zpěv herce Cyrila Dobrého (známého například ze seriálu Zrádci). Hudebně jde o jeden z vrcholů desky. Úsporná, vrcholně účelná práce se zvukem, působivá atmosféra a naléhavá melodie v refrénu. Vše na svém místě, skvěle pracující pro celkové, nijak optimistické vyznění písničky.



Celibát Katarzia Hodnocení­: 75 %

Katarzia nabízí katarzi. Citovou, ale i hudební. Její přístup se zříká kompromisů. Tady jsem a jsem to já. Ber, nebo nech být, vzkazuje mezi řádky. Celibát není „dokonalé“ album, nemělo jím být. Je to vytržená stránka z knihy psané životem, zmuchlaná, znovu narovnaná, slzami zmáčená.



Je to odraz doby. Je to deska, která kolem někoho prosviští jako japonský rychlík a jiný se na ni zasekne a měsíc nebude poslouchat nic jiného. Je to sebevědomé a přesto o sobě samém pochybující album. Není bez chyb, ale to není ani lidský život.