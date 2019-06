Víte, že jsem skvělý, líčí Liam Gallagher před pražským koncertem

Rozhovor s bouřlivákem Liamem Gallagherem patří k novinářským snům i nočním můrám. Jde bezpochyby o inspirativní osobnost, na druhou stranu hrozí, že tázajícího několikrát pošle do háje. Britský hudebník bude jedním z headlinerů festivalu Metronome a největší obavu rozptýlil – na otázky odpovídal přes e-mail. Což bohužel rovněž znamená, že řadu dotazů na bratra Noela, s nímž je už roky rozkmotřený, a jejich společnou kapelu Oasis, přešel prostým mlčením.



Beze mě by tu byla nuda

Že jsou oba sourozenci stále ve při naznačuje i fakt, že nové informace o chystané desce Liam pustil do světa v den Noelových dvaapadesátých narozenin. Pevné datum vydání ještě není stanovené, ale už víme, že album se bude jmenovat Why Me? Why Not a hudebník do něj bude zapojený nejen jako zpěvák, ale také jako skladatel. „Dokonce víc než u minulé desky As You Were,“ slibuje.

A na desku se podle všeho těší, bude to podle něj i důvod, proč odehrát pár dalších koncertů. „Dělám to proto, aby bylo o kom mluvit, protože přiznejme si to, beze mě by tu byla nuda,“ dodává muž, který pro sebechválu a s ní spojený výsměch většině ostatních nikdy nešel daleko.

Rodina se nicméně na novou nahrávku dostane tak jako tak, protože média už dříve uvedla, že na desce se objeví Liamův syn Gene. „Točili jsme v londýnském studiu RAK píseň One of Us a chtělo to bonga. Náš bubeník tam zrovna nebyl, ale měl jsem s sebou Gena, který bubnuje taky. Zhostil se toho skvěle, jsem na něj velice pyšný,“ říká Gallagher.

Na desku si tedy ještě budeme muset počkat, do britských kin už mezitím vstoupil dokumentární film nazvaný Liam Gallagher: As It Was. A novináře i fanoušky, zdá se, potěšil. Můžeme se dozvědět něco nového? „Nic, co byste už nevěděli. Protože víte, že jsem skvělý,“ tvrdí Gallagher.

Zároveň však ukazuje vlídnější tvář. Na dotaz, jaké to bylo, mít nějakou dobu za zády kamery, říká: „Je to jako se vším, máte dobré dny a špatné dny. Během špatného dne kolem sebe nechcete vůbec nikoho. Ale když máte dobrý den, nevadí vám sdílet ho s dalšími lidmi.“

Hodina a půl a dost

Snad tedy bude mít Liam Gallagher dobrý den v pátek, kdy bude hlavní hvězdou prvního dne festivalu Metonome na pražském Výstavišti. Přijede vybaven ukázkou z nové desky, zdařilou sólovkou As You Were, jež vyšla předloni, a samozřejmě i starými hity. Protože, ač o Noelovi buď nemluví, nebo na něj nadává, bez Wonderwall a dalších by si před fanoušky zjevně netroufl vylézt ani Liam. „Budeme hrát pár songů z As You Were, nový singl Shockwave z připravované desky a nějaké oldies pecky od Oasis,“ slibuje.

Do Česka přijede sólově poprvé, ale někteří tuzemští fanoušci jej mohli slyšet třeba loni v srpnu na festivalu Sziget v Budapešti. Tam měl coby headliner hodinu a půl dlouhý slot, z něhož však využil jen asi hodinu a zmizel. Gallagher se k tomu však příliš nezná. „Vážně? O tom jsem nevěděl. Někdy přetáhnete, někdy dáte kratší set. Dokud je ten koncert dobrý, tak na tom podle mě nezáleží,“ tvrdí hudebník.

A nakonec dodává, že tříhodinová vystoupení, jaká hrávají Paul McCartney nebo Bruce Springsteen, pro něj nejsou: „Každý, kdo hraje déle než hodinu a půl, je jen sebestředný tlučhuba.“