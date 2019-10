RECENZE: Liam Gallagher je i bez Oasis za zády ve slušné formě

Oasis by nikdy nebyli tak obletovaní, kdyby se debutem Definitely Maybe z roku 1994 netrefili do momentální poptávky po melodických kytarových písničkách. „Balíci z Manchesteru“ to nějakým šestým smyslem vycítili a jejich skladby Shakermaker, Live Forever, Supersonic nebo Cigarettes & Alcohol pobláznily nejen Brity, ale každého fanouška melodické kytarové hudby.

Dál už to šlo v rychlém sledu – alba What’s The Story (Morning Glory) a Be Here Now usadila Oasis na vrcholy hitparád. Následovaly čím dál nezáživnější desky a následně rozpad, když se tahouni kapely, zpěvák Liam a kytarista Noel Gallagherové, hrdlili málem do krve a opakovaně prohlašovali, že jeden s druhým budou spolupracovat jen přes mrtvoly.

Pustili se do nahrávání sólových desek, přičemž ta nejnovější z pera Liama Gallaghera dokazuje, že minimálně on má stále co říct. Why Me? Why Not je kolekcí vkusně provedených a dotažených písniček, které nechtějí – a nakonec ani nemohou – skrýt své vzory The Beatles a The Rolling Stones.

Od úvodní Shockwave je jasné, z jakého prsu Liam Gallagher sál mateřské mléko. Houpavý rytmus, zpěvný refrén jako vystřižený ze zpěvníku pánů McCartneyho a Lennona. Nejinak je tomu i u následující One Of Us. Ty protahované lennonovské vokální fráze, které Gallagher špikuje svou typickou frackovitou dikcí, si rozhodně nehrají na nic původního.

Na druhé straně je tu však nosný melodický nápad, smyčcový doprovod a nenápadné, leč účelné aranžérské detaily. V úvodních verších skladby Once už Liam zní opravdu jako Lennonovo dvojče, které si před nahráváním zapomnělo z úst vyndat žvýkačku. A když on a jeho doprovodný band odpálí úvodní pianový riff k Halo, je to tak jasná reminiscence na stonesovskou klasiku Let’s Spend The Night Together, že to nemůže být náhoda.

Po zmíněné „stonesovce“ se album láme. Why Me? Why Not trpí všemi neduhy těch nejnudnějších skladeb od Oasis – táhne se jako předválečná hrůza, refrén trpí nadbytečnou pompou a celkově se v ní neděje nic, čím by ospravedlňovala být titulní písní.

Why Me? Why Not Liam Gallagher Hodnocení­: 60 %

Rovněž tak Be Still je klopýtavou a dýchavičnou přehlídkou všemožných klišovitých skladatelských postupů. Lepší je Alright Now, nenápadným kouzlem dýchající „beatlesovka“, v níž Liam Gallagher dokazuje, že když odhodí své občas iritující pěvecké manýry, je z něj sympaticky znějící vokalista. Za zmínku stojí i Meadow, což je jasná pocta art rocku sedmdesátých let.

Liam Gallagher vydal album, za něž se rozhodně nemusí stydět a které se může podívat do očí leckteré reklamním furore nadceněné desce Oasis.